New York 28. apríla (TASR) - Slack sa pripravuje na vstup na burzu. Podobne ako predtým hudobná služba Spotify sa chce Slack vyhnúť poplatkom investičným bankám a umiestni svoje akcie priamo na newyorskú burzu.



Slack poskytuje komunikačný nástroj pre tímy. Firma bola v auguste 2018 pri minulom kole financovania podľa médií ohodnotená na viac ako 7 miliárd USD (6,29 miliardy eur). Podľa agentúry Bloomberg by sa ohodnotenie firmy pri vstupe na burzu mal pohybovať nad touto úrovňou.



Slack vlani zvýšil tržby o 82 % na dobrých 400 miliónov USD, vyplýva z piatok (26. 4.) zverejneného burzového prospektu. Firma zaznamenala stratu takmer 139 miliónov USD. V roku 2017 strata dosiahla 140 miliónov USD.



Slack podľa aktuálnych údajov denne používa viac než 10 miliónov zamestnancov rozličných firiem. Viac ako 85.000 firiem sú platiacimi zákazníkmi. Slack od svojho začiatku v roku 2013 získal podľa mediálnych správ od investorov okolo 1 miliardy USD.



Medzi veľkými akcionármi Slacku sú viaceré spoločnosti, ktoré financujú start-upy. Firma Accel má 24 %, Andreessen Horowitz 13,3 % a Social Capital 10,2 %. Japonský koncern Softbank, ktorý vo veľkom štýle investuje do technologických spoločností, vlastní 7,3 %. Spoluzakladateľ Slacku a jeho šéf Stewart Butterfield má vo firme podiel vo výške 8,6 %.



(1 EUR = 1,1133 USD)