V závere roka 2018 evidoval Orange 2,799 mil. aktívnych zákazníkov

Bratislava 21. februára (TASR) - Ku koncu roka 2018 evidovala spoločnosť Orange Slovensko 2,799 milióna aktívnych zákazníkov mobilných a 203.000 zákazníkov fixných služieb, vrátane 75.000 zákazníkov digitálnej TV, čo predstavuje dvanásťpercentný medziročný nárast. Počet zákazníkov mobilných dátových služieb narástol o 3 % na 1,44 milióna zákazníkov a počet zákazníkov pevného internetu sa zvýšil o päť percent na 185.000. Celkové výnosy spoločnosti k 31. decembru 2018 dosiahli 561,2 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast 1,2 %.



Popri náraste počtu zákazníkov dátových a fixných služieb zaznamenal operátor aj nárast kombinovanej bázy zákazníkov, teda zákazníkov, ktorí okrem hlasového paušálu využívajú aspoň jednu ďalšiu službu. Ich počet sa medziročne zvýšil o 3 % na 355.000.



Z celkového objemu investícií vo výške takmer 96 miliónov eur viac ako 70 miliónov smerovalo do sietí. "Primárne investujeme do rozširovania pokrytia, kostrových sietí a do modernizácie mobilných sietí s cieľom rozširovania kapacít, nových služieb a pokrytia. V neposlednom rade významnú časť investícií tvoria aj technologické inovácie – ako prví na Slovensku sme predstavili technológiu eSIM, okrem toho sme umožnili našim zákazníkom využívať aj RCS komunikáciu," vysvetľuje Ivan Golian, riaditeľ úseku informačných systémov a sietí.



Dostupnosť rýchleho mobilného internetu v 4G sieti v roku 2018 rozšíril Orange na 93 % populácie. Popri rozširovaní LTE siete spoločnosť naďalej pokračovala v budovaní optickej siete, ktorú rozšírila do 20 nových miest.



Význam investícií do siete, dôležitosť jej kvality a dostupnosti, okrem rastúceho počtu zákazníkov dátových služieb, potvrdzuje aj neustále rastúci objem prenesených dát. Ku koncu roka preniesli zákazníci v mobilnej dátovej sieti o 17 % viac dát než v rovnakom období predchádzajúceho roku, pričom už takmer 70 % z celkového objemu 23,7 milióna GB dát bolo prenesených v 4G sieti. Tento objem prenesených dát v 4G sieti predstavuje 1,7-násobný medziročný nárast dátovej prevádzky.



Pozitívne sa vyvíjali aj portácie. Svoje číslo si v roku 2018 do spoločnosti Orange prenieslo viac než 66.500 zákazníkov, o 27 % viac než v predchádzajúcom roku. Počet prenesených čísel ku konkurencii je stabilizovaný a dosiahol úroveň 90.000.