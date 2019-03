Vodafone chce v Taliansku prepúšťať

Spoločnosť začne rokovať s miestnymi odborovými zväzmi o prepustení viac ako 1130 ľudí.

Miláno 11. marca (TASR) - Mobilný operátor Vodafone, druhý najväčší na svete, v pondelok oznámil, že plánuje znížiť počet zamestnancov v Taliansku o 16 %. Je to súčasť jeho snahy o širšiu zmenu obchodného modelu vzhľadom na rastúci tlak na mobilnom trhu v tejto krajine.



Spoločnosť začne rokovať s miestnymi odborovými zväzmi o prepustení viac ako 1130 ľudí, uvádza sa vo vyhlásení. Vodafone podľa svojich internetových stránok zamestnáva v Taliansku približne 7000 ľudí.



Minulý týždeň spoločnosť Telecom Italia dosiahla dohodu s odborovými zväzmi o zrušení 4300 pracovných miest. Uviedol to zdroj oboznámený so záležitosťou, ktorý nechcel byť menovaný.