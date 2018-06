Smatana: Financovanie zdravotníctva je na úrovni 6,6 % - 6,9 % z HDP

V rámci projektu Hodnota za peniaze mal rezort zdravotníctva ušetriť za minulý rok 174 miliónov eur, ale dosiahol úsporu len 79,8 milióna eur.

Bratislava 2. júna (TASR) – Financovanie slovenského zdravotníctva sa pohybuje na úrovni okolo 6,6 % až 6,9 % z hrubého domáceho produktu (HDP). V rámci celkových výdavkov na zdravotníctvo sú za Slovenskom krajiny, ako napríklad Rumunsko, Litva či Chorvátsko, ktoré sú však za SR aj v indikátoroch, ako je počet rokov obyvateľov v plnom zdraví alebo očakávaná dĺžka života. Priblížil to pre TASR riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) Martin Smatana.



"Pohybujeme sa niekde okolo 6,6 až 6,9 % z hrubého domáceho produktu, pričom európsky priemer sa pohybuje okolo tých od 7,5 až po 8 % podľa metodiky," skonštatoval Smatana s tým, že dôležité je tiež prepočítanie na tzv. PPP (purchasing power parity) per capita, teda porovnať výšku cien v jednotlivých krajinách na človeka. "Keď toto spravíme a porovnáme napríklad Slovensko a Česko, tak ak by sme mali rovnaké pomery, tak Slovensko by malo dostávať o skoro pol miliardy viac ročne, ak by to takto malo fungovať," dodal.



V rámci projektu Hodnota za peniaze mal rezort zdravotníctva ušetriť za minulý rok 174 miliónov eur, ale dosiahol úsporu len 79,8 milióna eur, čo predstavuje 45-% splnenie stanoveného cieľa. Najväčšia časť úspory podľa Súhrnnej implementačnej správy za rok 2017 smerovala na zníženie straty Všeobecnej zdravotnej poisťovne za minulý rok.