J. Baška je národným ambasádorom odborného vzdelávania a prípravy 2018

Jaroslav Baška sa stal aj slovenským ambasádorom tohtoročného Európskeho týždňa odborných zručností.

Bratislava 1. októbra (TASR) - Na pozíciu národného ambasádora odborného vzdelávania a prípravy 2018 vybralo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny inštitút odborného vzdelávania na základe kritérií Európskej komisie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku (Smer-SD).



Baška sa stal aj slovenským ambasádorom tohtoročného Európskeho týždňa odborných zručností. Podujatie organizuje Európska komisia (EK) a vyvrcholí od 5. do 9. novembra 2018 vo Viedni. Jeho súčasťou budú stovky sprievodných podujatí vo všetkých krajinách Európskej únie.



Cieľom je poukázať na prínos odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre pracujúcich. Úlohou slovenského ambasádora bude ukázať, že OVP a učňovské vzdelávanie sú rozumnou voľbou, ktorá vedie k vysoko kvalitným pracovným pozíciám a lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce.



Baška sa pridal do skupiny ambasádorov z rôznych členských krajín EÚ, ktorí sa dobrovoľne rozhodli zvýšiť povedomie o OVP vo svojich domovských krajinách. „Teším sa na úzku spoluprácu s EK. Naším spoločným cieľom je zvýšiť povedomie o tejto dôležitej iniciatíve v očiach slovenskej verejnosti. Prioritou v oblasti odborného vzdelávania je príprava kvalifikovaných odborníkov pre potreby trhu práce," uviedol s tým, že TSK dlhodobo spolupracuje s významnými zamestnávateľmi v kraji. To sa prejavilo v skutočnosti, že kraj je lídrom v zavádzaní systému duálneho vzdelávania.



Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová pri tejto príležitosti povedala, že odborné vzdelávanie a príprava sú skvelou voľbou pre úspešnú kariéru. Komisárka verí, že nový slovenský ambasádor zdieľa odhodlanie šíriť tento odkaz medzi Slovákov všetkých vekových kategórií.



Počas 2. ročníka Európskeho týždňa odborných zručností sa v roku 2017 uskutočnilo v 45 krajinách viac než 1500 sprievodných podujatí. Očakáva sa, že tohtoročný týždeň odborných zručností priláka ešte viac záujemcov.



Celkový dosah kampane na sociálnych sieťach predstavoval v roku 2017 viac než 15 miliónov ľudí.