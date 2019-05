J. Kožuch: PPA písomne komunikuje s agropodnikateľom F. Oravcom

Súvisí to asi s tým, že pokiaľ Oravec obštruuje vlastné konanie, môže o ňom hovoriť, doplnil šéf PPA.

Bratislava 27. mája (TASR) – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vedie s agropodnikateľom Františkom Oravcom písomnú komunikáciu v zmysle legislatívy, čakáme od neho odpovede. Povedal to v pondelok pre TASR generálny riaditeľ agentúry Juraj Kožuch s tým, že podnikateľ často obštruuje vlastné konanie.



"Súvisí to asi s tým, že pokiaľ Oravec obštruuje vlastné konanie, môže o ňom hovoriť," doplnil šéf PPA. Ako príklad uviedol, že farmár dostal 20. februára 2019 výzvu na doloženie dokumentov s termínom 26. marca. "Poslal 25. marca 'koníčky' do Bratislavy a 26. marca nám oznámil, že termín nestíha z objektívnych dôvodov. My sme mu vyhoveli, dali sme mu ďalší termín 20. apríla, ak sa nemýlim. A pred Veľkou nocou prišiel stanovať," pripomenul generálny riaditeľ stanovanie agropodnikateľa a jeho podporovateľov v apríli pred budovou PPA v Bratislave s tým, nech si každý urobí vlastný názor. "Pokiaľ bude rozhodnutie právoplatné, vtedy sa k tomu vyjadríme, a myslím si, že budete všetci prekvapení," uviedol generálny riaditeľ PPA. Na riešenie podnikateľského konfliktu dvoch firiem, z ktorých jedna je Oravcova, využívajú PPA, čo je podľa Kožucha nesprávne, ale agentúra s tým bojuje.



Ďalej uviedol, že agropodnikateľ v lete 2018 podal prvý raz žiadosť o nahliadnutie do spisu. V tom čase však nebol podľa Kožucha účastníkom konania, pretože žiadateľkou bola Oravcova dcéra. "Výčitku od Generálnej prokuratúry (GP) SR, že sme mali ísť formou rozhodnutia, sme napravili. Vec sme prerokovali na porade vedenia, informovali sme GP SR o všetkých krokoch. Rozhodnutie bolo zo strany ministerstva zrušené, vydali sme nové. Administratívne, po stránke hmotnej, platobná agentúra nijakým spôsobom nepochybila," konštatoval.



Podľa Kožucha počas ústneho pojednávania mal Oravec komentovať situáciu tak, že generálneho riaditeľa klamú vlastní zamestnanci. "A potom vonku povie, ako ja pracujem pre mafiánsky štát. Pán Oravec by si mal ozrejmiť pojmy a dojmy. PPA stále koná v súlade s legislatívou," konštatoval a tým, že to ukazujú výsledky. "Neexistuje dokonalý štátny úrad, tak ako neexistuje dokonalý podnikateľ, dokonalý žiadateľ. Takéto posudzovanie zo strany žiadateľa je nenáležité, pretože vytvára tlak na PPA a kolegovia sa potom obávajú často aj o vlastnú bezpečnosť," povedal Kožuch.



Skupina farmárov, medzi nimi aj Oravec, nahliadla 30. apríla do spisu firiem patriacich do spoločnosti Esin Group. Termín tohto úkonu určila PPA. Agropodnikateľ Oravec je v spore s touto spoločnosťou. Nespokojní agropodnikatelia, ktorí Oravca podporujú, kritizovali postup PPA v súvislosti s jeho možnosťou nahliadnuť do spisu tejto firmy. Dôvodom malo byť podľa Oravca to, že agentúra údajne kryje subvenčné podvody. Esin Group odkúpila poľnohospodársky podnik od košickej rodiny Hudákovcov. Pozostával z firiem Agro-Valaliky, a. s, a Mold-Trade, s. r. o. Tieto firmy hospodária na 8000 hektároch pôdy.