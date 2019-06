J. Majtan: Ak v oblasti kyberbezpečnosti uniknú údaje, už sa nevrátia

Ide napríklad o údaje typu odtlačky prstov, sietnica, geometria tváre a podobne.

Bratislava 23. júna (TASR) – Ak v oblasti kybernetickej bezpečnosti uniknú akékoľvek údaje citlivého charakteru, už sa nevrátia späť. Keďže tieto údaje sú často sústredené na národnej úrovni, tieto systémy je potrebné jednoznačne chrániť. Uviedol to vedúci sekcie kybernetickej bezpečnosti na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Jan Majtan.



"Keď raz uniknú vaše údaje, geometrické, osobné, akékoľvek takéhoto citlivého charakteru, už sa nevrátia naspäť," skonštatoval s tým, že v konvenčnom svete majú procesy cestu tam aj späť. "V oblasti kybernetickej bezpečnosti to tak spravidla nie je a keď raz stratíte nejaké údaje, už ste ich stratili," dodal. Ide napríklad o údaje typu odtlačky prstov, sietnica, geometria tváre a podobne. Tieto údaje sú podľa neho často centralizované na národnej úrovni a tieto systémy preto treba jednoznačne chrániť.



Zároveň poznamenal, že v oblasti 5G sietí sa uskutočňuje silná iniciatíva na úrovni Európskej únie (EÚ). "Pripravujeme certifikačný rámec, to znamená, že tie systémy, infraštruktúra bude prebiehať certifikačnými procesmi alebo recertifikáciou v prípade zmien, aktualizácií a podobne," priblížil Majtan. Upozornil však, že ide o dlhodobý proces, na európskej úrovni je ale podľa neho vôľa postupovať spoločne. "Myslím si, že minimálne na úrovni EÚ budeme mať spoločný postup v tejto oblasti," doplnil.