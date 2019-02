J. Mikas: Ochorenia v súvislosti s poľským mäsom neboli hlásené

Inkriminované hovädzie mäso bolo dodané do 12 zariadení spoločného stravovania, v celkovom množstve približne 226 kilogramov (kg) a následne bolo použité na prípravu rôznych hotových pokrmov.

Bratislava 7. februára ((TASR) - Ochorenia v súvislosti s rizikovým hovädzím poľským mäsom neboli zatiaľ hlásené. Uviedol to na mimoriadnom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo šéf Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR (hlavný hygienik SR) Ján Mikas.



"Zistili sme, že viac-menej všetko mäso už bolo skonzumované. Keď sme zisťovali, či boli verejnosti spôsobené nejaké zdravotné problémy, tak sme zistili, že neboli hlásené ochorenia v tejto súvislosti," povedal hlavný hygienik SR.



Spresnil, že inkriminované hovädzie mäso bolo dodané do 12 zariadení spoločného stravovania, v celkovom množstve približne 226 kilogramov (kg) a následne bolo použité na prípravu rôznych hotových pokrmov. "V prípade školských a predškolských stravovacích zariadení sa potvrdilo dodanie inkriminovaného poľského mäsa do jedného zariadenia, v celkovom množstve 42 kg," informoval.



V prípade siedmich školských a predškolských stravovacích zariadení sa podľa Mikasa vykonanou kontrolou dokumentácie zistilo, že skutočný pôvod dodaného hovädzieho mäsa bol zo SR. "Pri kontrolách 12 zariadení spoločného stravovania sa pri kontrole nepodarilo jednoznačne potvrdiť skutočného dodávateľa, teda či ide o identifikovaný bitúnok v Poľsku, ktorý bol medializovaný, vzhľadom na to, že podľa registračného čísla išlo o označenie iného bitúnku v Poľsku," povedal.



To teda podľa neho znamená, že hovädzie mäso síce bolo z Poľska, ale pod iným číslom, nie z inkriminovaného bitúnku. "Ide o hovädzie mäso v množstve 172,5 kg, ktoré však už bolo v čase vykonávania kontroly skonzumované," podčiarkol šéf ÚVZ.



"Celkom sme za obdobie od 29. januára vykonali 1308 kontrol, z toho 574 v zariadeniach spoločného stravovania a 734 v školských a predškolských stravovacích zariadeniach. Celkom sme skontrolovali 1178 zariadení spoločného stravovania. Najviac kontrol sa vykonalo v Košickom kraji (420), v Nitrianskom kraji (283) a v Bratislavskom kraji (192 kontrol)," doplnil hlavný hygienik.



V súčasnosti odborní pracovníci regionálnych ÚVZ podľa Mikasa pokračujú vo výkone kontrol v zariadeniach spoločného stravovania a sú súčinní s kolegami z regionálnych veterinárnych a potravinových správ. "V súčasnosti ďalej identifikujú svoje výsledky s medializovanými, aby vyjasnili pôvod mäsa v množstve 172,5 kg," dodal Mikas.



Podľa opozičnej poslankyne NR SR, členky parlamentného výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie Anny Zemanovej (SaS), je "dobrou informáciou", že v súvislosti s rizikovým poľským mäsom sa nezaznamenal výskyt ochorení. "Je však pravdou, že kontrolóri kontrolovali iba to mäso, ktoré bolo nahlásené. Pravdepodobne predmetná inkriminovaná činnosť pretrvávala už dlhodobejšie," povedala Zemanová. Inkriminované mäso podľa nej môžu však podľa nej obsahovať aj mäsové výrobky, ktoré môžu byť v spotrebiteľskej sieti a ktoré nie sú dopátrané.



"Nedostala som odpoveď na to, či mal alebo nemal byť pozastavený dovoz poľského hovädzieho mäsa do SR. Myslím si, že mal byť. Stále som o tom presvedčená, pretože stále nie je jasné, či inkriminovaná činnosť sa týkala len jedného bitúnku. Hovorilo sa totiž, že tieto praktiky mohli byť aj na viacerých bitúnkoch. Takýto rázny krok by bol viac donútil poľskú stranu konať, aby sa veci riadne došetrili. Samozrejme, sme všetci zvedaví na piatkové (8.2.) výsledky inšpekcie EÚ v Poľsku," dodala poslankyňa NR SR.