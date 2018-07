J. Nagy: EÚ musí ochrániť vodičov aj dopravcov

Nagy upozornil, že západoeurópske krajiny, najmä však Francúzsko a Nemecko, sa chránia proti dumpingovým cenám "lacných kamiónov" neprehľadnými administratívnymi požiadavkami.

Brusel/Štrasburg 4. júla (TASR) - Nové pravidlá EÚ pre vysielanie pracovníkov nie sú vhodné pre vodičov medzinárodnej dopravy. Uviedol slovenský europoslanec József Nagy (Most-Híd) v súvislosti so smernicou o vysielaných pracovníkoch v doprave, o ktorej budú v stredu v Štrasburgu hlasovať v pléne poslanci Európskeho parlamentu (EP).



Nagy upozornil, že západoeurópske krajiny, najmä však Francúzsko a Nemecko, sa chránia proti dumpingovým cenám "lacných kamiónov" neprehľadnými administratívnymi požiadavkami. To podľa neho silne sťažuje podnikanie v medzinárodnej doprave.



"Legislatíva Európskej únie má odstraňovať prekážky v slobodnom podnikaní napríklad zjednotením pravidiel. Preto Výbor Európskeho parlamentu pre dopravu pripravil aj pre slovenských dopravcov a vodičov prijateľnú reguláciu, nie je však isté, či v stredu v Štrasburgu dostane podporu väčšiny europoslancov," uviedol Nagy pred kľúčovým hlasovaním v pléne. Upozornil, že výsledok sa nedá predpovedať pre rozdielnosť názorov vo vnútri jednotlivých politických frakcií EP.



Nagy pripomenul, že vždy bol proti šikanovaniu vyslaných vodičov v rámci krajín EÚ. To sa prejavuje napríklad čoraz vyšším počtom administratívnych, daňových a dokonca aj odborárskych požiadaviek v krajinách, cez ktoré šoféri prechádzajú. Spresnil, že problémom nie výška minimálnych miezd, ale jej preukazovanie, evidencia a následné vysoké pokuty a neistota dopravcov.



"Členské štáty si právom uplatňujú pravidlá na svojom území. Preto ak chceme ochrániť slovenské pracovné miesta a firmy v medzinárodnej doprave, paradoxne práve prísna, ale jednotná európska regulácia môže byť riešením na už často neúnosnú situáciu," zhodnotil situáciu poslanec. Dodal, že súhlasí s určením maximálnych denných a týždenných časových limitov jazdy, ako aj s minimálnymi prestávkami a odpočinkom pre vodičov, čo sa však dá riešiť jednotným a prepojeným informačným systémom a rovnakými európskymi dokumentmi, ktoré zvládnu aj malé firmy.



Poslanec upozornil, že v tejto oblasti považuje za potrebné bojovať proti dopravcom bez stanovišťa, fungujúcim pod schránkovými firmami, ktorí neplatia ani dane, ani odvody. Odfiltrovať by ich malo pravidlo, že vodiči a vozidlá budú musieť zaregistrovať svoje stanovište a minimálne každé tri týždne sa tam musia vrátiť.



"Nesmieme vytvárať veľkú administratívnu záťaž či šikanovanie vodičov. Za správne dokumenty by mali byť zodpovedné firmy," uviedol. Zároveň však upozornil, že nesmie dochádzať k veľkej koncentrácii na tomto trhu a malé dopravné podniky by nemali hľadať riešenie v zamestnávaní vodičov na živnosť, ktorých sa táto európska smernica netýka. V návrhu parlamentného výboru je preto stanovené, že najneskôr po troch rokoch uvedenú smernicu EP prehodnotí.



Spravodajca TASR Jaromír Novak