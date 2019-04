J. Oravec: Agenda podnikania by sa mala presunúť na úrad vlády

Prezident Združenia podnikateľov Slovenska poukázal na množstvo zákonov meniacich podnikateľské prostredie.

Bratislava 13. apríla (TASR) – Ministerstvo hospodárstva nemá dostatočné kompetencie na presadzovanie krokov, ktoré by zlepšili podnikateľské prostredie. Táto agenda by sa preto mala presunúť priamo na úrad vlády a na zavádzanie opatrení v prospech podnikateľov by mal dohliadať predseda vlády. Povedal to prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) Ján Oravec na bratislavskom podujatí Free Market Road Show organizovanom Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz (INESS).



"Pokiaľ má prísť k nejakej zásadnej zmene, musí to byť zmena vládnej politiky a nie jedného ministerstva," povedal Oravec. Ministerstvo hospodárstva nemôže priamo rozhodovať o zmenách legislatívy, ale musí rokovať s ostatnými ministerstvami. Podľa Oravca by sa Slovensko malo dopracovať k vláde, kde sa zjednodušenie podnikateľského prostredia dostane nielen do programového vyhlásenia, ale aj do hierarchie vládnej moci. "Najvyššie v hierarchii je úrad vlády, čiže úrad vlády by mal mať túto prioritu. Zároveň by musel mať úrad vlády aj kapacitu na to, aby si tieto zmeny voči ostatným ministerstvám vynucoval," myslí si Oravec.



Prezident ZPS poukázal na množstvo zákonov meniacich podnikateľské prostredie. Na Slovensku sa prijme ročne okolo 400 právnych noriem, ktoré zasahujú do podnikania, no všetky tri antibyrokratické vládne balíčky sú podľa neho počtom pozitívnych opatrení k množstvu prijímaných zákonov nedostačujúce. Niektorí podnikatelia si podľa neho myslia, že majú v súčasnosti pre vysokú mieru regulácie menej rozhodovacích právomocí ako riaditelia štátnych podnikov za socializmu.



Aký vplyv má zjednodušenie podnikateľského prostredia na ekonomiku je viditeľné v severských krajinách. "Sen našich socialistov, Švédsko, sa nachádza v prvej desiatke všetkých možných rebríčkov, ktoré merajú mieru liberálnosti podnikateľského prostredia," dodal Oravec.