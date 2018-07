Richter: Projekt rekvalifikácie nezamestnaných v priemysle je dobrý

V priebehu troch rokov by sa malo ministerstvo práce vysporiadať s 20.000 rekvalifikantmi pre potreby automobilového priemyslu a dodávateľov. Vyplýva to zo záväzku, ktorý rezort obdržal na vláde.

Bratislava 20. júla (TASR) - Projekt rekvalifikácie nezamestnaných v priemysle je veľmi dobrý, uviedol minister práce Ján Richter (Smer-SD) v reakcii na kritiku projektu zo strany opozičného hnutia OĽaNO. Zároveň podotkol, že pripraviť 20.000 ľudí pre automobilový priemysel nie je ľahká úloha.



Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová v piatok na tlačovej konferencii skonštatovala, že minister práce namiesto systémového riešenia navrhuje projekt, ktorý "vyžmýka" desiatky miliónov eur z eurofondov, ľuďom bez práce však pomôže veľmi málo.



Podľa Richtera však ide o veľmi dobrý projekt. "Našou úlohou bolo vypracovať projekt, zabezpečiť prostriedky prostredníctvom európskeho sociálneho fondu, ale konkrétnu samotnú výuku vrátane priestorov, zariadení, si realizujú samotné fabriky, čo si myslím, že je v tomto prípade absolútne najlepšie," priblížil Richter. Dodal, že týmto vyhlásením si poslanci hnutia OĽaNO politicky "strelili do vlastného kolena".



V priebehu troch rokov by sa malo ministerstvo práce vysporiadať s 20.000 rekvalifikantmi pre potreby automobilového priemyslu a dodávateľov. Vyplýva to zo záväzku, ktorý rezort obdržal na vláde.