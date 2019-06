J. Richter: Rodová nerovnosť sa menej prejavuje v štátnej službe

Rodové a mzdové nerovnosti sú v SR na úrovni asi 18 %, uviedla viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.

Bratislava 25. júna (TASR) – Rodová nerovnosť sa oveľa menej prejavuje v štátnej a verejnej službe, podmienky sú tam vyrovnané. Treba povedať, že v týchto službách pracuje viac žien ako mužov. Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD).



Je dôležité, aby sa postupne vyrovnávali tieto veci najmä v súkromnom sektore, kde ešte môže byť predpoklad, že sa môžu objaviť nerovnosti, dodal. Podľa ministra to môže súvisieť aj so starostlivosťou o malé deti aj počas ich chorôb. "Slovensko potrebuje viac zamestnávať na polovičný alebo iný úväzok ženy, možno aj ktoré majú malé deti. Tu sme relatívne na chvoste Európskej únie," uviedol s tým, že z pozície rezortu práce tu vidí reálny predpoklad, aby sa vedeli zamestnať aj ženy s malými deťmi a postupne prejsť na plný úväzok.



Rodové a mzdové nerovnosti sú v SR na úrovni asi 18 %, uviedla viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová a súhlasila s ministrom v tom, že nerovnosti sú vyššie v súkromnej sfére ako vo verejnej správe. Pomohla by zvýšená investícia do predškolských zariadení aj väčšia miera flexibilného zamestnávania pre rodičov. Pod nerovnosť sa podľa nej podpisuje aj to, že žena na isté obdobie prestane pracovať na svojom profesionálnom raste, s čím sa spája nižšie ohodnotenie a stagnácia.



Zamestnávatelia majú veľký záujem o ženy na materskej a doma. "Digitálna ekonomika posilní požiadavky a rozvoj práce z domu, čiastočné pracovné úväzky, len si to vyžaduje aspoň základné digitálne zručnosti od žien," konštatoval viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský.



Hospodárska a sociálna rada SR prerokovala v pondelok (24.6.) materiál Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti za rok 2018.