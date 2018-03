J. Richter: Sociálny balíček by mal čo najširšie pokryť všetky skupiny

V prípade výšky minimálnej mzdy Richter dúfa, že tento rok by mohol byť prelomový a sociálni partneri by mohli prvýkrát dospieť k dohode, pričom by mohla byť prekročená hranica 500 eur.

Bratislava 28. marca (TASR) - Nový sociálny balíček vlády by mal pokryť čo najširšie všetky sociálne skupiny. Presvedčený je o tom minister práce Ján Richter (Smer-SD).



"Ak pokryje v niečom dôchodcov, mali by si tam niečo nájsť aj mladé rodiny. Ak sa bude týkať politiky zamestnanosti a zvyšovania minimálnej mzdy, mali by sme konečne vyriešiť otázku platov v štátnej a verejnej službe," uviedol po skončení rokovania vlády Richter.



Ak sa tento zámer podarí naplniť, podľa ministra práce sa sociálny balíček "dotkne miliónov ľudí". "Len samotné dosahy týkajúce sa taríf v štátnej a verejnej službe sa odhadujú na 300 miliónov eur s tým, že približne 200 miliónov vychádza na štátny rozpočet a 100 miliónov eur na samosprávu," vyčíslil Richter. Odhadol, že možno hovoriť o stovkách miliónov eur, ktoré by mohli byť v rámci balíčka vynaložené na opatrenia.



V prípade výšky minimálnej mzdy Richter dúfa, že tento rok by mohol byť prelomový a sociálni partneri by mohli prvýkrát dospieť k dohode, pričom by mohla byť prekročená hranica 500 eur.



Pri podpore mladých rodín minister práce poznamenal, že je "stále veľký finančný skok pri skončení materskej a pri prechode na rodičovskú dovolenku". "To by sme mali v tom ďalšom období eliminovať a posilňovať a vzbudzovať aj záujem u mladých rodín, aby mali deti," myslí si Richter.



O financovaní balíčka majú ministri vládneho kabinetu diskutovať s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD) už budúci týždeň.