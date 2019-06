J. Richter: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva je priaznivá

Máme záväzok v stratégii Európa 2020, dosiahnuť 72 % zamestnanosť splnenú z minulého roka, sme na úrovni 72,4 %, povedal minister práce a sociálnych vecí.

Bratislava 24. júna (TASR) – Správa o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2018 je priaznivá v podstate vo všetkých oblastiach. Najlepšia sociálna politika je dať ľuďom prácu, keď o ňu stoja. Povedal to v pondelok minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD) po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá prerokovala 14 bodov programu. V jednom materiáli z dielne Ministerstva zdravotníctva SR bude pokračovať medzirezortné pripomienkové konanie. Minister Richter poďakoval zúčastneným sociálnym partnerom za sociálny dialóg.



„Nielenže ubúda nezamestnaných, ale najmä pribúda tých, ktorí si prácu našli. Máme záväzok v stratégii Európa 2020, dosiahnuť 72 % zamestnanosť splnenú z minulého roka, sme na úrovni 72,4 % a celkom iste bude tento stav do konca tohto kalendárneho roka respektíve do najbližších parlamentných volieb ešte viac vylepšený,“ povedal.







V súvislosti s Informáciou o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti SR do roku 2020 a národným cieľom v oblasti dlhodobej nezamestnanosti a to dostať sa do konca budúceho roka pod 3 % poznamenal, že je to vysoko aktuálne. „My sa dnes pohybujeme niekde po 40 % celkového počtu dlhodobo evidovaných nezamestnaných. Každý mesiac sú informácie, že takmer jedna tretina z tých, čo odchádzajú z evidencie úradov práce, sú osoby, ktoré boli evidované ako dlhodobo nezamestnané. Trh práce dáva istú šancu aj týmto osobám,“ konštatoval šéf rezortu práce.