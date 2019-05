J. Weidmann: Európska centrálna banka nepotrebuje meniť svoju politiku

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky sa má stretnúť najbližšie 5. a 6. júna, keď rozhodne aj o podmienkach tretieho kola lacných úverov komerčným bankám.

Frankfurt nad Mohanom 26. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) nepotrebuje meniť svoju politiku, napriek slabšiemu výkonu hospodárstva eurozóny. Vyhlásil to v nedeľu Jens Weidmann, člen Rady guvernérov a možný budúci prezident ECB.



Rada guvernérov ECB sa má stretnúť najbližšie 5. a 6. júna, keď rozhodne aj o podmienkach tretieho kola lacných úverov komerčným bankám. To je jedno z viacerých opatrení, ktoré použila na stimulovanie úverov v bloku.



„Toto nie je situácia, keď sa ceny znižujú a my teraz musíme reagovať,“ povedal šéf nemeckej centrálnej banky na dni otvorených dverí v Bundesbank. Weidmann dodal, že klesajúca nevyužitá kapacita v ekonomike, najmä rozsah toho, ako sa práca, kapitál a iné zdroje využívajú pod ich maximálnou úrovňou, by eventuálne mohla viesť k zvýšeniu cien.



Tempo rastu spotrebiteľských cien v euroregióne sa už roky drží pod cieľovou úrovňou ECB, ktorou je inflácia tesne pod hranicou 2 %. A to aj napriek rozsiahlym stimulom centrálnej banky.



Weidmann, "strážca nemeckého ortodoxného prístupu", ktorý sa neraz postavil proti uvoľneniu politiky ECB, je jedným z horúcich kandidátov na post jej šéfa po odchode súčasného prezidenta banky Maria Draghiho v novembri. Môže však čeliť opozícii zadlžených krajín na juhu bloku, ktoré uprednostňujú nižšie úrokové sadzby.



„Určite by nebolo dobré vyvolať dojem, že určité národnosti sú zásadne vylúčené z postu prezidenta ECB,“ povedal Weidmann. "To by bol opak toho, čo chceme dosiahnuť, čo je akceptácia."