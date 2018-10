Dôvodom tohto kroku je kolíšuci globálny dopyt, uvádza sa vo vyhlásení automobilky.

Solihull 8. októbra (TASR) - Britská automobilka Jaguar Land Rover dočasne zastavuje produkciu v závode v Solihulle. Firma to oznámila v pondelok. Výrobné pásy sa v závode počas októbra zastavia na dva týždne. Rozhodnutie sa však nedotkne objednávok a zamestnanci budú naďalej dostávať platy.



Dôvodom tohto kroku je kolíšuci globálny dopyt, uvádza sa vo vyhlásení automobilky. Podľa aktuálnych údajov o predaji sa odbyt v septembri medziročne prepadol o vyše 12 %. Výrazne sa to dotklo napríklad dieselových vozidiel.



Firma už predtým oznámila skrátenie pracovného času v závode v Castle Bromwich pri Birminghame, ktoré má platiť do Vianoc. Automobilka na jar oznámila zrušenie 1000 pracovných miest. Šéf Ralf Speth prednedávnom varoval, že zlá dohoda o brexite môže ohroziť budúcnosť tradičnej britskej značky. Ročne totiž môže automobilku stáť vyše 1,2 miliardy GBP (1,36 miliardy eur).