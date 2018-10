Jaguar Land Rover spustí výrobu v závode v Nitre 25. októbra

Spoločnosť plánuje vyrábať v nitrianskom závode 150.000 automobilov ročne.

Nitra 18. októbra (TASR) – Spoločnosť Jaguar Land Rover vo štvrtok 25. októbra oficiálne otvorí svoj nový výrobný závod v Strategickom parku Nitra. Prvé skúšobné autá ako súčasť príprav na uvedenie podniku do prevádzky schádzali z liniek automobilky už začiatkom septembra. V závode v súčasnosti pracuje vyše 1300 ľudí, do konca roka by malo pribudnúť ďalších 150 operátorov.



Spoločnosť plánuje vyrábať v nitrianskom závode 150.000 automobilov ročne. Prvým vyrábaným modelom bude Land Rover Discovery. „Do dvoch rokov by sme chceli začať vyrábať druhý model, zatiaľ ho nebudeme špecifikovať," skonštatoval prevádzkový riaditeľ spoločnosti Alexander Wortberg.



Výstavba závodu v Nitre sa začala pred dvoma rokmi. Do roku 2020 plánuje automobilka zamestnať 2800 pracovníkov. Podľa odhadov vznikne na Slovensku aj ďalších 22.000 nepriamych pracovných miest v subdodávateľských firmách a obslužných činnostiach.



Jaguar investuje do výstavby závodu na Slovensku 1,4 miliardy eur, ďalších 129 miliónov eur poskytlo pre výstavbu závodu Slovensko ako štátnu pomoc. Začiatkom októbra potvrdila Európska komisia správnosť krokov Slovenskej republiky pri poskytnutí investičných stimulov automobilke. Komisia dospela k záveru, že investičná pomoc Slovenska pre Jaguar Land Rover je v súlade s pravidlami Európskej únie v oblasti štátnej pomoci.



V septembri tohto roka britská automobilka oznámila, že obmedzí výrobu vo svojom závode v strednom Anglicku. Závod v Castle Bromwich prechádza od októbra na trojdňový týždeň a v tomto režime zostane výroba do začiatku decembra. Automobilka sa chce týmto spôsobom vyhnúť prepúšťaniu, uviedla vo svojom stanovisku.