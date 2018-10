JAGUAR OTVORIL VÝROBNÝ ZÁVOD V NITRE

Správu aktualizujeme.

Nitra 25. októbra (TASR) – Spoločnosť Jaguar Land Rover vo štvrtok oficiálne otvorila svoj nový výrobný závod v strategickom parku Nitra. Do jeho výstavby investovala 1,4 miliardy eur, ďalších 129 miliónov eur poskytlo na výstavbu závodu Slovensko ako štátnu pomoc. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 1500 ľudí, do konca budúceho roka by mala mať 2800 zamestnancov, informoval prevádzkový riaditeľ spoločnosti Alexander Wortberg. Celková výrobná kapacita predstavuje 150.000 automobilov ročne.