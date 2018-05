Jaguar plánuje spustiť výrobu v Nitre už v septembri

V nitrianskej automobilke momentálne pracuje vyše 1300 ľudí, len tri percentá tvoria zahraniční zamestnanci, tvrdí riaditeľka ľudských zdrojov Nicci Cook.

Nitra 29. mája (TASR) – Automobilka Jaguar Land Rover spustí výrobu v Strategickom parku Nitra na jeseň tohto roka, potvrdil prevádzkový riaditeľ spoločnosti Alexander Wortberg. Podľa informácie pracovníkov firmy je termín spustenia výroby naplánovaný na 3. septembra. Nitriansky závod bude vyrábať celý rad nových hliníkových vozidiel Jaguar Land Rover, prvým vyrábaným modelom bude Land Rover Discovery. „Do dvoch rokov by sme chceli začať vyrábať druhý model, zatiaľ ho nebudeme špecifikovať," skonštatoval Wortberg. Jaguar investuje do výstavby závodu na Slovensku 1,4 miliardy eur, ďalších takmer 130 miliónov eur poskytlo pre výstavbu závodu Slovensko ako štátnu pomoc.



V súčasnosti spoločnosť Jaguar spustila testovací proces v karosárni, inštaluje technológie v lakovni a montážnej hale. Do prevádzky je spustená Tréningová akadémia, do ktorej firma investovala 7,5 milióna eur. Šesťstupňový program zahŕňa školenie pre všetkých zamestnancov v triede i na výrobnej linke. Zamestnancom bude ponúkať aj kurzy na riešenie problémov, tímovú prácu a rozvoj v oblasti informačných technológií.



V nitrianskej automobilke momentálne pracuje vyše 1300 ľudí, len tri percentá tvoria zahraniční zamestnanci, tvrdí riaditeľka ľudských zdrojov Nicci Cook. Náborová kampaň sa začala v októbri minulého roka, za šesť mesiacov firma zaevidovala 20.000 prihlášok. „Na jednu pracovnú pozíciu pripadalo 100 kandidátov. Najčastejším dôvodom, prečo sme uchádzačov odmietli, bol ich málo aktívny prístup, prípadne neprešli zdravotnými prehliadkami," skonštatovala Cook. Súčasný vekový priemer zamestnancov je 36 rokov. Do konca tohto roka plánuje firma zamestnať ešte 150 operátorov.



Do roku 2020 plánuje automobilka zamestnať v Nitre 2800 pracovníkov. Priemerná mesačná mzda kvalifikovaných robotníkov a výrobných pracovníkov sa podľa Cookovej bude pohybovať v priemere od 900 do 1800 eur v závislosti od pracovnej pozície a skúseností. Očakáva sa, že Jaguar Land Rover vytvorí na Slovensku aj ďalších 22.000 nepriamych pracovných miest.



V lete minulého roka spoločnosť zverejnila projekt Powertrain, podľa ktorého plánovala v Nitre postaviť nový objekt na montáž batériových modulov do elektromobilov. V ňom plánovala zamestnať ďalších 2000 pracovníkov. „V súčasnosti nemáme záujem vyrábať žiadne batérie pre elektromobily," skonštatoval Wortberg.