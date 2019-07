Jaguar v spolupráci s BASF testuje nový recyklačný proces

Odpadový plast sa transformuje na pyrolýzny olej termochemickým procesom.

Nitra 19. júla (TASR) – Spoločnosť Jaguar Land Rover testuje inovatívny recyklačný proces, ktorý premieňa plastový odpad na nový materiál. Ten by mohol byť súčasťou budúcich vozidiel. Na pilotnom výskumnom projekte ChemCycling spolupracuje automobilka so spoločnosťou BASF. Recyklovaný plastový materiál je testovaný na prototype predného nosiča prototypu Jaguar I-PACE.



Odpadový plast sa transformuje na pyrolýzny olej termochemickým procesom. Táto druhotná surovina sa potom dodáva do výrobného reťazca spoločnosti BASF ako náhrada za fosílne zdroje, produktom je nová prémiová trieda, ktorá kopíruje vysokú kvalitu a výkonnosť „panenských“ plastov. Dôležité je, že takýto plast môže byť temperovaný a farbený, čo z neho robí ideálne a trvalé riešenie pre navrhovanie palubných dosiek novej generácie a vonkajších povrchov modelov Jaguar a Land Rover.



Súčasťou procesu je overovanie, či produkt spĺňa tie isté prísne bezpečnostné požiadavky, aké existujú v pôvodnom originálnom dielci. V závislosti od výsledkov skúšok a progrese pri chemickej recyklácii by využitie nového prémiového materiálu znamenalo, že spoločnosť Jaguar Land Rover by mohla používať vlastný recyklovaný plastový materiál získaný v rámci svojich automobilov bez negatívnych vplyvov na kvalitu a bezpečnosť.



„Plasty sú pre výrobu automobilov nevyhnutné a majú množstvo výhod, no plastový odpad je veľkou globálnou výzvou. Vyriešenie tohto problému si vyžaduje inovácie a spoločné myslenie regulačných orgánov, výrobcov a dodávateľov,“ uviedol Chris Brown zo spoločnosti Jaguar Land Rover. Automobilka podľa jeho slov zvyšuje recyklovaný obsah vo svojich produktoch, odstraňuje jednorazové plasty v prevádzkach a znižuje prebytočný odpad počas životného cyklu výrobku.