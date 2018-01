Jančura: V roku 2017 bola v Bratislave najväčšia ponuka novostavieb

Uplynulý rok sa predalo v novostavbách 5020 bytov, čo je denne 13,75 bytu. Ponuka voľných bytov sa držala v priemere na 4500 bytoch.

Bratislava 9. januára (TASR) - Rok 2017 bol síce rokom s najväčšou priemernou ponukou novostavieb v Bratislave, no už druhý kvartál po sebe vidno jej značný pokles. Znížila sa pod 4000 bytov. TASR o tom informoval hlavný analytik konzultačnej spoločnosti Bencont Investments Matúš Jančura.



"Pokiaľ by sa v blízkej budúcnosti dostala pod 3000 bytov, dá sa očakávať ďalšia vlna zvyšovania cien bývania, keďže dopyt v najbližších dvoch rokoch s veľkou pravdepodobnosťou ostane rovnako silný," konštatoval. Jančura neočakáva v budúcnosti výrazné zvýšenie cien novostavieb.



Podľa Bencont Investments v poslednom štvrťroku 2017 ponúkalo byty na predaj v hlavnom meste 126 realitných projektov novostavieb. Ponuku oproti tretiemu kvartálu rozšírilo 7 nových projektov alebo ich ďalšie fázy, ktoré priniesli 541 bytov.



"Polovicu z tohto prílevu tvoril projekt Slnečnice - Mesto s ďalšou etapou. Celková ponuka voľných bytov poklesla medzikvartálne na 3952 bytov," informovala.



Aj napriek poklesu koncom roka označila konzultačná spoločnosť rok 2017 za najsilnejší v ponuke bytov, keď bolo v priemere na trhu 4535 bytov každý štvrťrok. Uplynulý rok sa predalo v novostavbách 5020 bytov, čo je denne 13,75 bytu. Ponuka voľných bytov sa držala v priemere na 4500 bytoch. To podľa nej znamená, že pri zachovanom dopyte by uspokojila trh na najbližší rok.