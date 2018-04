BoJ môže začať ukončovať monetárne stimuly do piatich rokov

Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú ceny čerstvých potravín a energií, dosiahla v marci v medziročnom porovnaní 0,5 %.

New York/Tokio 23. apríla (TASR) - Japonská centrálna banka (Bank of Japan, BoJ) bude môcť začať ukončovať mimoriadne monetárne stimuly v priebehu piatich rokov, uviedol jej guvernér Haruhiko Kuroda.



"Niekedy v priebehu najbližších piatich rokov dosiahneme náš dvojpercentný inflačný cieľ," povedal Kuroda v rozhovore pre CNBC. Dodal, že po dosiahnutí tejto úrovne banka začne diskutovať o postupnej normalizácii menovej politiky.



Kuroda tento rok začal svoje druhé 5-ročné funkčné obdobie. Ako guvernér implementoval masívne monetárne stimuly, v rámci ktorých klesol kľúčový úrok do negatívneho teritória, čo udržalo výnosy 10-ročných japonských vládnych dlhopisov blízko nule. Inflácia však zostáva nízka. Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú ceny čerstvých potravín a energií, dosiahla v marci v medziročnom porovnaní 0,5 %.



"Myslím si, že japonská centrálna banka musí ešte nejaký čas pokračovať v extrémne akomodatívnej menovej politike, aby sme dosiahli náš 2-% inflačný cieľ," povedal Kuroda.