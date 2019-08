Japonsko rozšírilo reštrikcie na export do Južnej Kórey

Japonsko už začiatkom júla zaviedlo kontroly na vývoz troch materiálov používaných pri výrobe čipov a smartfónov.

Tokio 2. augusta (TASR) - Japonská vláda v piatok schválila odstránenie Južnej Kórey z tzv. „bieleho zoznamu“ krajín s preferenčným obchodným štatútom. Tento krok ešte zhorší vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré vážne poškodil spor o kompenzácie za nútené práce počas druhej svetovej vojny.



Tento krok okrem eskalácie napätia medzi ázijskými susedmi, zasiahne celý sektor špičkových technológií a negatívne ovplyvní dodávateľské reťazce, ktorým už komplikuje situáciu obchodný spor medzi USA a Čínou.



Strata preferenčného obchodného štatútu sa bude vzťahovať na desiatky ďalších výrobkov zo zoznamu položiek, ktoré by sa potenciálne mohli zmeniť na zbrane. V Japonsku viac ako 200 položiek podlieha kontrole exportu. Ukončenie štatútu „preferovanej krajiny“ tiež znamená, že Japonsko by mohlo obmedziť vývoz akéhokoľvek produktu do Južnej Kórey z dôvodov národnej bezpečnosti.



Južná Kórea vyjadrila „hlboké poľutovanie“ a sľúbila tvrdú reakciu na rozhodnutie Japonska. Vláda v Soule pripomenula, že sa snažila vyriešiť obchodný spor s Tokiom diplomaticky, ale teraz tvrdo zareaguje na kroky Japonska, ktoré považuje za „nespravodlivé“.



Južná Kórea tvrdí, že japonské obchodné limity by mohli poškodiť jej hospodárstvo závislé od vývozu, a obvinila Tokio, že využíva obchod ako zbraň v spore o odškodné pre vojnové obete. Vývozné opatrenia Japonska zo začiatku júla už vyvolali protesty a bojkot v Južnej Kórei.



Japonské ministerstvo obchodu zase uviedlo, že Soul podkopal „vzťah dôvery“, keď opakovane ignoroval alebo odkladal reakciu na žiadosť Japonska o vysvetlenie z pohľadu Tokia problematických dodávok. Ministerstvo má podľa vlastných slov obavy, či juhokórejské vývozné kontroly zabránia zneužitiu citlivých materiálov.



Proces schvaľovania vývozu týchto materiálov z Japonska do Južnej Kórei môže teraz trvať až 90 dní. To spomalí, ale nezastaví dodávky. Tento štandardný postup funguje dobre pri ostatných krajinách, takže by to nemal byť problém ani v prípade Južnej Kórey, uviedlo japonské ministerstvo.



Vzťahy medzi oboma krajinami sú už desaťročia napäté v dôsledku brutálnej koloniálnej vlády Japoncov na Kórejskom polostrove v rokoch 1910 - 1945. A toto napätie sa ešte zvýšilo po niekoľkých rozhodnutiach juhokórejských súdov, ktoré nariadili japonským firmám odškodniť obete. Podľa Japonska bola táto otázka vyriešená v rámci dohody o normalizácii vzťahov z roku 1965.



Japonsko odmieta tvrdenie Soulu, že vývozné kontroly sú odvetou za verdikty súdov v Južnej Kórei, ktoré umožňujú zaistenie aktív japonských spoločností na vyplatenie kompenzácií pre ich kórejských robotníkov počas vojny.