Japonský autor metodiky WCM ocenil prácu Spišiakov

Hlavným cieľom WCM je dosiahnuť neustále zlepšovanie sa vo výrobnom procese.

Spišská Nová Ves 24. januára (TASR) – Japonský profesor ocenil pokrok Spišiakov, päť rokov po zavedení programu Výroba na svetovej úrovni (World Class Manufacturing - WCM) sa totiž spišskonovoveský výrobca chladiarenských kompresorov dostal na úroveň tzv. bronzového závodu. Dosiahol skóre 50 na 100-bodovej stupnici. „Toto vysvedčenie nám na tohto týždňovom audite osobne pridelil emeritný profesor Hajime Yamashina z univerzity v japonskom Kjóte, autor metodiky,“ informoval riaditeľ Embraco Slovakia Marcelo Borba.



Hlavným cieľom WCM je dosiahnuť neustále zlepšovanie sa vo výrobnom procese. Deje sa tak elimináciou plytvania a vylepšovaním kvality, pracovných podmienok, bezpečnosti a šetrného prístupu k životnému prostrediu. Systém je zároveň nastavený tak, aby sa v jeho rámci mohli všetci zamestnanci neustále vzdelávať.



Borba dodal, že noví zamestnanci zaradení do programu Trainee pre absolventov vysokých škôl dostávajú pracovné úlohy priamo súvisiace so systémom WCM. Pri zvyšovaní produktivity pomáha tiež automatizovaný zber dát, vďaka ktorému sa dajú lepšie identifikovať a následne riešiť odstávky na jednotlivých strojoch a zariadeniach.



„Máme pred sebou roky, keď nás WCM bude naďalej viesť a usmerňovať. Je to dôležitý nástroj, vďaka ktorému si môžeme udržiavať svoju pozíciu na svetovom trhu,“ konštatuje Borba. Medzi spoločnosti, ktoré tiež uplatňujú systém WCM, patria Fiat, Magneti Marelli či Unilever.