Dôvodom bolo posilnenie domácej meny jen a obavy z obchodnej vojny.

Tokio 2. apríla (TASR) - Japonským podnikateľom sa v 1. štvrťroku zhoršila nálada, prvýkrát za dva roky. Dôvodom bolo posilnenie domácej meny jen a obavy z obchodnej vojny. Ukázal to v pondelok najnovší prieskum centrálnej banky v Tokiu.



Index dôvery veľkých výrobcov v ďalší vývoj japonskej ekonomiky klesol za tri mesiace do konca marca na 24 bodov z 26 bodov na konci decembra. Vyplýva to z kvartálneho prieskumu v Tankan, ktorý v pondelok zverejnila Bank of Japan (BoJ).



Bol to prvý pokles tohto indexu za dva roky a väčší ako očakávali analytici, ktorí počítali so znížením indexu na 25 bodov.



Podobne aj ukazovateľ dôvery podnikateľov z nevýrobného sektora v Japonsku sa v sledovanom období znížil o 2 body na 23 bodov, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že klesne na 24 bodov.



Prieskum odhalil, že sa zhoršili aj vyhliadky firiem v oboch sektoroch - výrobnom aj nevýrobnom. Ekonómovia predpovedajú, že v aktuálnom kvartáli apríl-jún klesne hodnota indexu Tankan na 20 bodov.



Napriek tomu veľké spoločnosti plánujú zvýšiť svoje investície o 2,3 % v novom finančnom roku, ktorý sa začal 1. apríla 2018. Do prieskum sa zapojilo 10.020 firiem a konal sa od 26. februára do 30. marca.



Prieskum o dôvere v podnikoch je jedným z ukazovateľov ďalšieho vývoja ekonomiky. A najnovšie údaje signalizujú, že rast japonského hospodárstva sa v 1. kvartáli spomalil. Marcel Thieliant, analytik spoločnosti Capital Economics, predpovedá, že hrubý domáci produkt Japonska sa v období január-marec zvýšil o 1,5 % po 2,1-% náraste v predchádzajúcich troch mesiacoch.