Jarné upratovanie je možné aj vo financiách

Šetriť sa dá nielen na nákupoch v obchodoch, ale aj na službách finančných inštitúcií.

Bratislava 3. apríla (TASR) - Množstvo Slovákov v tomto období začína s jarným upratovaním vo svojich obydliach či v ich okolí. Ďalší sa odhodlávajú aj na očistu vlastného organizmu. V rámci komplexného jarného upratovania však môže byť veľmi prospešný aj „detox“ v osobných financiách, vďaka ktorému sa dajú z rodinného rozpočtu ročne ušetriť stovky až tisíce eur.



Prvým, nevyhnutným krokom pri finančnom upratovaní je urobiť si jednoduchý rodinný rozpočet, čo umožní mať prehľad o tom, kam miznú peniaze z účtu či peňaženky, prípadne aké sú možnosti a rezervy. Na strane výdavkov by nemali chýbať položky spojené s bývaním, výdavky na splácanie pôžičiek, sporení, poistení, ale aj náklady na potraviny, drogériu, oblečenie, dopravu, trávenie voľného času a podobne.



"Máme tu niektoré výdavky, napr. za nájom, ktorým sa nedá vyhnúť a ich výška je fixne daná. Na druhej strane je tu ale aj väčšina výdavkov, na ktorých sa dá šetriť, napríklad v potravinách, odevoch alebo v reštauráciách. Po analýze výdavkov môže mnohých nemilo prekvapiť, za čo v skutočnosti vyhadzujú pomerne vysoké sumy. Je vhodné prehodnotiť a obmedziť predražené a nepotrebné nákupy, alebo zvážiť výmenu dodávateľa niektorých služieb. Snažte sa vyhnúť nepremysleným a unáhleným nákupom, pomôcť môže aj obyčajný nákupný zoznam, ktorého sa ale treba v obchode čo najviac držať," radí analytik spotrebiteľského financovania spoločnosti Home Credit Roman Müller.



Šetriť sa dá nielen na nákupoch v obchodoch, ale aj na službách finančných inštitúcií. Množstvo Slovákov má účty vo viacerých bankách súčasne, ku ktorým majú debetné či kreditné karty, pritom ich často ani nevyužívajú. Za všetky ale vo väčšine prípadov platia, a to duplicitne.



Nemálo Slovákov spláca súčasne viacero úverov či pôžičiek. Mať pôžičky u viacerých finančných inštitúcií nemusí byť len finančne náročné, ale aj komplikované, pretože každá má svoje pravidlá, lehoty, pokuty a pod. Mnohí ľudia však ani netušia, že si môžu tieto pôžičky nejakým spôsobom zlúčiť, prakticky vymeniť ich za jednu pôžičku či úver. Konsolidovaný úver by mal byť zaťažený nižším úrokom, ako ostatné spájané pôžičky.



"Konsolidáciou je takto možné dosiahnuť celkovú nižšiu mesačnú splátku a výrazne tak odľahčiť rodinný rozpočet. Väčšina úverov či pôžičiek je navyše spojená s pravidelnými mesačnými poplatkami, ktoré platíte každej inštitúcii, ktoré sa takto zredukujú na jeden a ušetríte aj na tejto položke," konštatuje Müller.