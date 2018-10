Jasenovec: Máme potenciál vybudovať logistický uzol v Čiernej n. Tisou

Intermodálna doprava je už dlhšie skloňovaným pojmom v posledných rokoch práve v súvislosti s doručovaním tovarov z Číny.

Bratislava 28. októbra (TASR) - Logistické centrá alebo uzly vznikajú primárne v miestach s blízkym napojením na cestnú infraštruktúru s polohou, ktorá umožňuje flexibilné doručovanie tovarov zákazníkovi. V prípade Hodvábnej cesty je vybudovanie takýchto centier nevyhnutné v miestach s napojením na železničnú sieť v kombinácii s cestnou infraštruktúrou. Pre TASR to uviedol vedúci tímu priemyselných nehnuteľností poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield na Slovensku Anton Jasenovec.



Intermodálna doprava je už dlhšie skloňovaným pojmom v posledných rokoch práve v súvislosti s doručovaním tovarov z Číny. "Slovensko má veľký potenciál vybudovania takéhoto logistického uzla na východnom vstupe do krajiny v Čiernej nad Tisou. Otázka, ktorá sa vynára, je kvalita železničnej siete a jej schopnosť absorbovať objem transportovaných vlakov cez naše územie," konštatoval Jasenovec. Práve kvalita a schopnosť realizácie objemov sú predpokladom na efektívne fungovaniu takéhoto logistického projektu, dodal.



Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) pred časom uviedol, že Slovensko by sa malo snažiť, aby projekt novej Hodvábnej cesty prechádzal aj cez jeho územie. Mohlo by z toho mať benefit spojený napríklad so vznikom logistických centier. Konštatoval, že dochádza k presunu dopravy z kontajnerovej lodnej dopravy na železničnú.