Chladiace veže V1 v Jaslovských Bohuniciach už zbúrali

Po 272 dňoch demolačných prác posledný kus betónu padol k zemi v pondelok (1.10.) o 13.30 h.

Jaslovské Bohunice 2. októbra (TASR) - Štyri chladiace veže bývalej jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach, ktoré tvorili súčasť panorámy od roku 1977, sú už minulosťou. Po 272 dňoch demolačných prác posledný kus betónu padol k zemi v pondelok (1.10.) o 13.30 h.



Práce na demolácii sa začali 2. októbra 2017, náklady na projekt predstavujú 9 miliónov eur. Podľa hovorkyne Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s., (JAVYS) Miriam Žiakovej počas búracích prác, ktoré boli súčasťou vyraďovania jadrovej elektrárne (JE) V1, bolo odstránených približne 50.000 m3 železobetónu. To zahŕňa plášte chladiacich veží, ich základy, prívodné a spojovacie kanály medzi vežami.



"Odstavenie oboch blokov jadrovej elektrárne V1 bolo záväzkom Slovenska vyplývajúcim z predvstupových rokovaní o vstupe SR do Európskej únie a realizovať sa začalo v rokoch 2006 a 2008 na základe uznesenia vlády z roku 1999. Európska komisia (EK) spolu s ďalšími prispievateľmi zriadila Medzinárodný fond na podporu vyradenia z prevádzky JE Bohunice (BIDSF), určený na spolufinancovanie nákladov na odstavenie a vyraďovanie jadrovej elektrárne JE V1," informovala hovorkyňa.



Za správcu tohto fondu bola podľa jej vyjadrenia stanovená Európska banka pre obnovu a rozvoj. Časť finančných prostriedkov EK, ktorá je určená na spolufinancovanie vyraďovania JE V1, bola pridelená aj Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre. Zvyšné náklady na vyraďovanie JE V1 sú hradené prostredníctvom Národného jadrového fondu, respektíve z vlastných zdrojov.



Snahou a cieľom demolačných prác bolo v čo najvyššej možnej miere materiál z demolácie recyklovať. "Keďže železobetónový materiál z veží nie je rádioaktívny ani nebezpečný pre životné prostredie, bol postupne priamo v lokalite spracovávaný na drviacom zariadení so separátorom kovového materiálu. Čistý podrvený betón z demolácie zostáva v areáli V1 a je využívaný na spätný zásyp jám," uviedla Žiaková.



Kovový odpad z veží vracajú do recyklačného procesu. Na záver prác bude povrch zasypaných jám upravený zeminou a zatrávnený. Priestor, ktorý vznikol po demolácii chladiacich veží, bude určený na ďalšie priemyselné využitie. Projekt demolácie realizovala talianska spoločnosť DESPE S.p.A., ktorá má 40-ročné skúsenosti v oblasti demolácií súvisiacich s vyraďovaním jadrových zariadení.



Každá z veží v Jaslovských Bohuniciach mala výšku 120 metrov a priemer základne 84,4 metra. Niektoré práce z bezpečnostných dôvodov robili aj v noci, o čom boli vopred informovaní aj starostovia a obyvatelia okolitých obcí. Búranie nespôsobovalo v okolí žiaden hluk ani prašnosť, robilo sa konvenčnou metódou, čiže postupným rozoberaním. "Odstrel pre blízkosť funkčnej susednej elektrárne V2 nemohol byť z bezpečnostných dôvodov realizovaný," konštatovala hovorkyňa a zdôraznila, že počas prác nezaznamenali u zamestnancov JAVYS žiadny pracovný úraz. V zimnom období boli niektoré práce krátko prerušované pre nevhodné poveternostné podmienky.