Je čas vymeniť zimné pneumatiky za letné

Bratislava 5. apríla (TASR) - Prezutie zimných pneumatík za letné je najdôležitejší, no nie jediný úkon, ktorý je nutné vykonať v rámci jarnej údržby auta. Prezuť na letné pneumatiky sa odporúča vtedy, keď priemerné denné teploty prekročia 7°C.



"Pred samotným prezutím si však skontrolujte, v akom stave sa nachádza vaša letná sada pneumatík. Minimálna hĺbka dezénu je podľa zákona 1,6 milimetra, no ak chcete jazdiť bezpečne, odporúčame pneumatiky s dezénom minimálne 4 milimetre. Ak skladujete pneumatiky vo svojej garáži na diskoch, naukladajte ich buď bokom na seba, alebo uložte do stojanu, môžete ich zavesiť aj na stenu. Odporúčaný tlak vo vnútri uskladnených pneumatík je 100 kPa," radí Róbert Hukel, vedúci popredajných služieb spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.



Po zime bývajú automobily zanesené nečistotami a nánosmi soli nielen na viditeľných miestach karosérie. Preto je vhodné auto ručne umyť, aby sa odstránili aj zvyšky soli a nečistôt zachytených zvnútra za kolesami a na ďalších miestach, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné. Rovnakú pozornosť treba venovať aj interiéru, batožinovému priestoru a netreba zabudnúť ani na priestory pod kobercami a sedadlami. Pred použitím rôznych leštiacich, mazacích a konzervačných prostriedkov by sa mal každý ubezpečiť, že sú povolené výrobcom vozidla v zmysle návodu na obsluhu vozidla.



Nemrznúcu zmes v ostrekovačoch treba vymeniť za kvapalinu určenú na letné obdobie. Tá ľahšie odstraňuje organické nečistoty. Rovnako tak treba ošetriť trysky ostrekovačov od prípadných nečistôt. Mrazivé počasie nepriaznivo pôsobí aj na gumičky stieračov, ktoré sa opotrebovávajú, strácajú pružnosť a stávajú sa tak nefunkčnými. Ich výmena je rýchla a finančne nenáročná.