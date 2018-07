Jean-Claude Juncker nepredloží Trumpovi žiadnu obchodnú ponuku

EÚ už prijala odvetné opatrenia za clá na oceľ a hliník a pripravuje nový zoznam výrobkov z USA, na ktoré zavedie clá, ak Trump zasiahne aj európsky automobilový priemysel.

Brusel 23. júla (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker nepocestuje do Washingtonu s ponukou na odvrátenie hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý zvažuje clá na dovoz áut z Európskej únie (EÚ). Uviedol to v pondelok hovorca Komisie Margaritis Schinas.



Juncker sa v stredu (25.7.) stretne s Trumpom v Bielom dome v snahe "oddramatizovať" situáciu a znížiť napätie okolo obchodu na oboch stranách Atlantiku, povedal Schinas.



Spojené štáty a Európska únia sú na pokraji obchodnej vojny po tom, ako Trump zaviedol clá na dovoz ocele a hliníka z Únie a pohrozil podobným krokom aj v prípade európskeho automobilového sektora, čo by malo oveľa väčšie dôsledky.



EÚ už prijala odvetné opatrenia za clá na oceľ a hliník a pripravuje nový zoznam výrobkov z USA, na ktoré zavedie clá, ak Trump zasiahne aj európsky automobilový priemysel.



Juncker však neodcestuje do Washingtonu s konkrétnou obchodnou ponukou, povedal Schinas v reakcii na správy, že EÚ by mohla navrhnúť Trumpovi obchodnú dohodu s cieľom vyriešiť jeho sťažnosti, že automobilový priemysel v USA nespravodlivo trpí pre európske colné sadzby.



"Nechcem diskutovať o stratégii tohto stretnutia," povedal Schinas novinárom v Bruseli. "Nechcem vstúpiť do diskusií o mandáte alebo ponukách, pretože neexistujú žiadne ponuky," vyhlásil a dodal, že pôjde o diskusiu, bude to dialóg a príležitosť pohovoriť si.



Trump argumentuje, že clá na autá z EÚ sú v záujme národnej bezpečnosti. EÚ a ďalší obchodní partneri USA takýto argument odmietli, namiesto toho obvinili amerického prezidenta, že sleduje svoju protekcionistickú agendu.



Junckera budú sprevádzať komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová a ďalší úradníci, ktorí sa pripoja k obom politikom po skončení ich bilaterálnych rozhovorov, dodal hovorca EK.