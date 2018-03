Jedenásť krajín bez USA podpísalo dohodu o Transpacifickom partnerstve

Vo Washingtone zatiaľ americký prezident Donald Trump aj napriek vlne globálnej kritiky ohlásil, že zavedie clá na dovoz ocele a hliníka.

Santiago 8. marca (TASR) - Jedenásť krajín vrátane Japonska a Kanady bez USA vo štvrtok podpísalo obchodnú dohodu o Transpacifickom partnerstve (TPP). Čílsky minister zahraničných vecí Heraldo Munoz ju nazval mohutným signálom proti protekcionizmu a obchodným vojnám.



Vo Washingtone zatiaľ americký prezident Donald Trump aj napriek vlne globálnej kritiky ohlásil, že zavedie clá na dovoz ocele a hliníka. Ostatné krajiny a Medzinárodný menový fond (MMF) varovali USA, že to môže odštartovať globálnu obchodnú vojnu.



Komplexná a progresívna dohoda pre Transpacifické partnerstvo (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP) zníži clá v krajinách, na ktoré celkovo pripadá 13 % výkonu globálnej ekonomiky alebo hrubý domáci produkt (HDP) v celkovej hodnote 10 biliónov USD (8 biliónov eur). S USA by reprezentovali až 40 % svetového HDP.



Munoz uviedol, že dohoda je mohutným signálom "proti protekcionistickým tlakom, v prospech otvoreného svetového obchodu bez jednostranných sankcií a bez hrozby obchodných vojen".



Dohodu o TPP pôvodne podpísali USA, Kanada, Japonsko, Austrália, Nový Zéland, Mexiko, Čile, Peru, Vietnam, Malajzia, Brunei a Singapur. Trump však začiatkom roka 2017 podpísal výnos o odchode Spojených štátov z TPP.



(1 EUR = 1,2421 USD)