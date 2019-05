Jednoduchšie pravidlá pre 13. plat zamestnávateľov neoslovili

Štát už vlani umožnil zamestnávateľom vyplatenie 13. platu oslobodeného od zdravotného poistenia a v tomto roku aj od dane z príjmu.

Bratislava 18. mája (TASR) – Novela zákona, ktorou sa od začiatku mája zjednodušili pravidlá pre vyplácanie daňovo a odvodovo zvýhodneného 13. platu, zamestnávateľov neprinútila zmeniť zabehnutú prax v svojich podnikoch. Všetky firmy oslovené TASR budú pri vyplácaní miezd postupovať rovnako ako v minulých rokoch.



Štát už vlani umožnil zamestnávateľom vyplatenie 13. platu oslobodeného od zdravotného poistenia a v tomto roku aj od dane z príjmu. Podmienkou však bolo, že zamestnávateľ musí vyplatiť 13. mzdu minimálne vo výške priemerného zárobku zamestnanca a daňové a odvodové zvýhodnenie bolo možné uplatniť iba vo výške 500 eur. Poslanci novelou zákona vo februári tento stav zmenili a minimálnu výšku 13. mzdy upravili od 1. mája na 500 eur. Ani tento krok však vo firmách oslovených TASR zmeny nepriniesol.



Benefity, ktoré by sa mohli nazvať 13. a 14. platom vyplatí v tomto roku napríklad Volkswagen Slovakia. "Spoločnosť Volkswagen Slovakia vypláca 13. a 14. plat ako dovolenkovú a vianočnú odmenu svojim zamestnancom každoročne dobrovoľne nad rámec zákona, a to už viac ako 20 rokov," uviedla hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová s tým, že rovnako dostanú zamestnanci 13. plat aj v tomto roku, hoci už v nových zákonných podmienkach.



Ostatné firmy oslovené TASR s vyplatením 13. alebo 14. mzdy nerátajú. "Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), a. s., má so sociálnym partnerom dohodnutý systém odmeňovania a poskytovanie 13. prípadne 14. platu nie je v tomto systéme obsiahnuté," informovala hovorkyňa spoločnosti Miriam Žiaková. Zmena legislatívy nebola podľa hovorkyne pre JAVYS podnetom na prehodnotenie systému odmeňovania. "Poskytovanie obdobných plnení ako napríklad dovolenková mzda či vianočná mzda sme v ostatných rokoch zrušili a prostriedky použili na úpravu základných miezd," dodala.



Podobný postoj má k novej zákonnej úprave aj Slovenská pošta. Tá v minulom roku 13. a 14. plat nevyplácala a neplánuje ho ani v tomto roku. "Súčasný systém odmeňovania zamestnancov je založený predovšetkým na mesačnom hodnotení kvality práce zamestnanca," spresnila špecialistka pre styk s verejnosťou Eva Rovenská. Odmeny pre zamestnancov podľa nej pošta štandardne vypláca napríklad za úspešné zvládnutie náročnej vianočnej prevádzky alebo za iné dosiahnuté výsledky.



Slovenský plynárenský podnik (SPP) vypláca mzdy a odmeny podľa dohodnutej kolektívnej zmluvy, ktorá s 13. či 14. mzdou tiež neuvažuje. Podľa hovorcu SPP Ondreja Šebestu dostávajú zamestnanci iba odmeny, ktorých vyplatenie je viazané na splnenie stanovených finančných ukazovateľov.



Či v budúcnosti spoločnosti zvýhodnené pravidlá využijú, ukáže len čas. "O prípadných zmenách by sme v súčasnosti neradi špekulovali," dodal Šebesta. Volkswagen Slovakia víta všetky opatrenia, ktoré zlepšia podnikateľské prostredie na Slovensku, a tým podporia stabilitu pracovných miest. Jedným z nich je podľa Makayovej aj zníženie daňového a odvodového zaťaženia. Pre JAVYS je však podstatnejšia ako 13. a 14. mzda výška základnej mzdy a poskytovanie iných benefitov. "Na Slovensku je pre nízke mzdy problematické nielen získať, ale najmä udržať si kvalifikovaných zamestnancov," zakončila Žiaková.