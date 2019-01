Jedným z dôvodov, prečo ľudia nekupujú elektroautá, je ich cena

Spoločnosť DAT je podnikom automobilového priemyslu. Vydáva výročnú správu o kúpe jazdených a nových vozidiel a činnosti autoopravovní. Tohtoročnú správu publikovala vo štvrtok.

Berlín 17. januára (TASR) - Slabý akčný rádius elektroáut je podľa zákazníkov hlavným dôvodom, prečo by sa nerozhodli kúpiť ho teraz. Tento dôvod uviedlo ako hlavný 60 % účastníkov prieskumu, ktorý urobila spoločnosť Deutsche Automobil Treuhand (DAT). Ako druhý dôvod spomenulo 52 % respondentov, že elektroautá sú stále veľmi drahé.



Spoločnosť DAT je podnikom automobilového priemyslu. Vydáva výročnú správu o kúpe jazdených a nových vozidiel a činnosti autoopravovní. Tohtoročnú správu publikovala vo štvrtok.



Na otázku, auto s akými pohonmi by si respondenti kúpili, keby sa už nepredávali vozidlá s klasickým pohonom, dve tretiny odpovedali, že by dali prednosť autám s hybridným pohonom. Tretina by sa rozhodla pre elektroautá.