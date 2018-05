Jens Weidmann prijme funkciu šéfa ECB, ak takú ponuku dostane

Weidmann je členom Rady ECB a znalci jej vedenia ho považujú za kritika voľnej peňažnej politiky.

Frankfurt nad Mohanom 19. mája (TASR) - Prezident Nemeckej spolkovej banky Jens Weidmann signalizoval, že na jeseň 2019 by mohol nahradiť Maria Draghiho vo funkcii šéfa Európskej centrálnej banky (ECB), ak dostane takú ponuku. Informáciu priniesli v sobotu periodiká nemeckej mediálnej skupiny Funke a francúzsky denník Ouest-France.



Weidmann je členom Rady ECB a znalci jej vedenia ho považujú za kritika voľnej peňažnej politiky, voči ktorej sú v Nemecku silné výhrady. Sporitelia sú ňou ochudobňovaní, lebo ich úroky sú nižšie ako výška inflácie. Podľa prevládajúcich názorov Nemecko nepriamo platí záchranu štátov s nadmerným zadlžením a nezdravých bánk v južnej Európe.



Weidmann vyslovil v interview ľútosť, že sa diskusia o nástupcovi Draghiho začala tak zavčasu. Na otázku, aké výzvy budú stáť pred novým prezidentom ECB, odpovedal: "Už nejde o to, aby sa reagovalo na krízu, ale peňažnú politiku treba priviesť naspäť do dôveryhodnejšieho stavu a peňažno-politickú stratégiu vytýčiť do budúcnosti".



Weidmann sa vyslovil za skončenie nákupu sporných štátnych dlhopisov. ECB by mala s nimi prestať ešte v tomto roku.



Šéfa Nemeckej spolkovej banky už dlho mnohí pokladajú za nástupcu Draghiho vo vedení ECB. Diskusia sa začala v marci, keď prezidenti a predsedovia vlád EÚ na summite schválili vtedajšieho španielskeho ministra hospodárstva Luisa de Guindosa za viceprezidenta ECB. Pozorovatelia z toho usúdili, že to v európskom proporcionálnom systéme znamená, že sa pre 50-ročného Wiedmanna šance na šéfa ECB zvýšili.



Ako ekonóm a znalec peňažnej politiky má výbornú povesť. Bol hospodárskym poradcom kancelárky Angely Merkelovej a v politike má veľa známostí. Nemecko ako najväčšia krajina eurozóny ešte nemala doteraz vo funkcii šéfa ECB svojho človeka. Mnohí si myslia, že po Holanďanovi Wimovi Duisenbergovi (1998 - 2003), Francúzovi Jeanovi-Claudovi Trichetovi (2004 - 2011) a Talianovi Mariovi Draghim (2011 - ) by mal prevziať najdôležitejší post kontinentu zástupca najväčšej ekonomiky Európy.