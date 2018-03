Jens Weidmann sa nestotožňuje so zámermi EK

Podľa Weidmanna sporný program nákupu dlhopisov Európskej centrálnej banky by sa mal v dobrej hospodárskej situácii a pri odhadovanom priaznivom vývoji inflácie postupne blížiť ku koncu.

Berlín/Osnabrück 19. marca (TASR) - Jens Weidmann, prezident Nemeckej spolkovej banky, sa nestotožňuje s hlavnými finančno-politickými zámermi Európskej komisie (EK). Pre pondelkové vydanie denníka Neue Osnabrücker Zeitung uviedol, že je proti dodatočným daňovým príjmom EÚ, pokiaľ sa nediskutovalo o budúcom objeme výdavkov EÚ. Nepresvedčil ho ani návrh šéfa EK Jeana-Clauda Junckera, aby sa vytvoril Európsky menový fond (EMF).



"Zámer zvýšiť viac príjmov rozpočtu EÚ nemôže byť samoúčelný," povedal Weidmann. Najprv sa totiž musí zistiť, aké úlohy by sa mali účelne pokrývať na celoeurópskej úrovni.



Podľa Weidmanna sporný program nákupu dlhopisov Európskej centrálnej banky by sa mal v dobrej hospodárskej situácii a pri odhadovanom priaznivom vývoji inflácie postupne blížiť ku koncu. Účastníci trhu všeobecne očakávajú, že program sa skončí do konca roka.