Jesný: Ak chce byť SR lídrom vo výrobe áut, musí vyrábať elektromobily

Bratislava 15. januára (TASR)- Slovensko opäť dosiahlo rekordný rok vo výrobe automobilov a automobilový priemysel je na vrchole. O pár môže byť všetko inak, pretože v oblasti výroby elektromobilov nám uniká vlak. Slovensko tak môže dôjsť o pozíciu špičkového producenta v automobilovom priemysle. V diskusnej relácií na TABLET.TV to pripustil analytik Revue priemyslu Martin Jesný. "Výroba automobilov je v SR na vrchole, využitie kapacít je takmer stopercentné. Slovenský automobilový priemysel šliape na plný plyn. Túto úroveň výroby už držíme v podstate niekoľko rokov. Uniká nám však oblasť elektromobilov, ktorá začína vstupovať do fázy veľkosériovej výroby. Táto oblasť Slovensko výraznejšie nezasiahla. Zatiaľ sa vyrába len jeden model elektromobilu v menších sériách," upozornil Jesný.



Elektromobilita je nová technológia, ktorá sa presadzuje vďaka cieľom EÚ požadujúcim od členských krajín výrazne znižovanie emisií skleníkových plynov v najbližších rokoch. Slovensko v tejto oblasti čelí výraznej konkurencií susedných štátov, najmä Maďarska.



"Maďarsko má vo výrobe elektromobilov výrazný náskok, pretože má rozpracované projekty troch veľkých nemeckých automobiliek, má výrobu batérií a v rámci motorárne v Győri vyrába elektrické motory. Keďže ide o novú technológiu, výroba viaže aj veľkú časť vývoja. V tomto prepájaní aj na výskumné pracoviská a na univerzity Slovensko zatiaľ ťahá za kratší koniec," konštatoval Jesný, podľa ktorého ak si chce slovenský automobilový priemysel udržať konkurencieschopnosť, musí pracovať aj s novou technológiou výroby elektromobilov.



"V záujme slovenského priemyslu je, aby sme niektoré elektromobily vyrábali aj u nás. Automobilkám musí stáť za to u nás opäť investovať a zmeniť časť výroby na produkciu elektromobilov. Dôležité je, aby sme identifikovali, aké máme silné stránky a oblasti vo vývoji elektromobilov, identifikovali malé množstvo oblastí, kde sme najďalej a dať im čo najširšiu finančnú a výskumnú podporu. To pritiahne pozornosť automobiliek a aj dodávateľov," dodal Jesný.



Na Slovensku sa podľa Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky aj v minulom roku vyrobilo viac ako milión vozidiel. Produkcia v automobilových závodoch Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, PSA Group Slovakia a Jaguar Land Rover dosiahla spolu podľa predbežných výsledkov viac ako 1.080.000 vozidiel.



Podiel výroby automobilov na celkovej priemyselnej produkcii dosiahol 46,8 % a automobilový priemysel sa na priemyselnom exporte Slovenska podieľal 35 %. Už niekoľko rokov Slovensko vedie svetový rebríček v počte vyrobených automobilov na 1000 obyvateľov, a to počtom 198 áut.