Jie-Ťien-ming z vedenia CEFC odchádza, poradcom Zemana zostáva

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok oznámil, že po víťazstve v sýrskom regióne Afrín rozšíri jeho krajina vojenské operácie do ďalších Kurdmi ovládaných oblastí v Sýrii, ako aj do oblasti Sindžár v Iraku. Napísala to tlačová agentúra AP.