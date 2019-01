Makúch uistil A. Kisku, že vývoj ekonomiky zatiaľ nesmeruje ku kríze

Jozef Makúch priblížil aj svoje plány po odchode z postu guvernéra NBS. Od 1. februára má na ďalšie tri roky dekrét hosťujúceho profesora.

Bratislava 31. januára (TASR) – Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Jozef Makúch na štvrtkovom stretnutí informoval prezidenta SR Andreja Kisku o vývoji ekonomiky, na základe ktorého sa objavujú signály, že ekonomika v rámci eurozóny sa spomaľuje. Uistil ho však, že to zatiaľ nevníma ako zárodok novej krízy.



"My sme mali aktualizáciu predikcie a sú aj určité signály, že sa spomaľuje aj ekonomika v rámci eurozóny, takže chcel byť informovaný, či to náhodou nie je zárodok nejakej novej krízy alebo podobne, čo nie je," objasnil Makúch dôvod stretnutia s prezidentom. Podľa guvernéra NBS sa toto spomalenie dá zatiaľ chápať ako posilnenie rizík smerom dolu, nie ako predzvesť krízy. "Samozrejme, budeme to ďalej monitorovať a keď bude potrebné, tak na marcovom zasadnutí sa k tomu vyjadríme," doplnil.



Témou stretnutia podľa Makúcha neboli kandidáti na guvernéra a viceguvernéra NBS. Pri Petrovi Kažimírovi podľa jeho slov platí, že by bol dobrý nástupca. Názor nezmenil ani v prípade kandidáta na viceguvernéra Jozefa Hudáka. "Nemám k tomu čo dodať, tam sa nemalo čo zmeniť, za takú krátku dobu sa nedá doplniť kvalifikácia," skonštatoval.



Makúch priblížil aj svoje plány po odchode z postu guvernéra NBS. Od 1. februára má na ďalšie tri roky dekrét hosťujúceho profesora. "Na najbližšie tri roky viem, čo budem robiť, budem robiť hosťujúceho profesora na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity," poznamenal.