Johnson by zadržal platbu za brexit, pre Britov chce lepšie podmienky

Boris Johnson je jedným z 11 kandidátov na post lídra Konzervatívnej strany, a tým aj budúceho premiéra

Londýn 9. júna (TASR) - Bývalý britský minister zahraničných vecí Boris Johnson, ktorý má veľké šance stať sa po Therese Mayovej novým britským premiérom, vyhlásil, že by počkal s platbou Európskej únii vo výške takmer 44 miliárd eur, dokiaľ Brusel neumožní Londýnu dosiahnuť lepšie podmienky svojho odchodu.



Johnson je jedným z 11 kandidátov na post lídra Konzervatívnej strany, a tým aj budúceho premiéra, potom, ako Mayová v piatok (7. 6.) z vedenia Konzervatívnej strany odstúpila. Dôvodom jej rezignácie bol fakt, že sa jej nepodarilo v britskom parlamente presadiť brexitový plán dohodnutý s Bruselom. EÚ zasa dala najavo, že novú dohodu s Britániou neplánuje.



V rozhovore pre britský nedeľník The Sunday Times, ktorý zverejnila agentúra Reuters, Johnson povedal, že dokiaľ EÚ neponúkne Británii lepšie podmienky na odchod, už dohodnuté finančné vyrovnanie s Bruselom v objeme 39 miliárd libier (43,98 miliardy eur) by pozastavil.



"Myslím si, že naši priatelia a partneri by mali pochopiť, že peniaze sa zadržia, a to až do obdobia, než bude jasnejšie, ako sa bude ďalej pokračovať," povedal Johnson. Ako dodal, "ak sa má vyrokovať dobrá dohoda, peniaze majú veľkú moc".



Aj Johnsonovi najväčší konkurenti v boji o post šéfa Konzervatívnej strany, minister zahraničných vecí Jeremy Hunt, minister poľnohospodárstva Michael Gove a minister vnútra Sajid Javid, by chceli súčasnú dohodu upraviť. Ani jeden z nich však doteraz nepohrozil tým, že by finančné záväzky voči Bruselu, na ktorých sa Mayová dohodla s predstaviteľmi EÚ v roku 2018, odmietli splniť.