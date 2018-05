Jourová: Politický odkaz rozpočtu EÚ je, že nesmú by víťazi a porazení

V európskej tlači sa objavili správy, že budúce eurofondy budú naviazané aj na otázku migračnej politiky.

Brusel 3. mája (TASR) - Návrh Európskej komisie (EK), ktorá v stredu (2.5.) predstavila prvú podobu rozpočtu Európskej únie na roky 2021-2027, obsahuje veľa dobrých vecí pre všetkých Európanov. Čechov potešil najmä tým, že Česká republika aj v tomto období bude čistým prijímateľom financií z rozpočtu EÚ. Uviedla počas stretnutia s novinármi eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.



Komisárka pripomenula, že návrh viacročný finančný rámec (VFR) obsahuje priority, ktoré si aj Česi želajú - financie na obranu a bezpečnosť a vôbec bezpečnejšie hranice, na veda a výskum, na program Erasmus a na fungujúci a stabilný trh.



Podľa jej slov je pre ČR dobrou správou, že aj napriek tomu, že sa krajine ekonomicky darí, aj v tomto období bude do eurorozpočtu prispievať menej, ako bude z neho dostávať. To však ešte musia potvrdiť aj nadchádzajúce rokovania s Európskym parlamentom a členskými štátmi (Rada EÚ).



"Jasne sme sa dohodli, že politické zadanie pre rozpočet je, že nesmú byť jasní víťazi ani porazení, ak hovoríme o tom, kto koľko z rozpočtu dostane," opísala situáciu komisárka. Zároveň zdôraznila, že exekutíva EÚ predstavila "dobre mienený návrh vyrovnaného európskeho rozpočtu, ktorý pokrýva všetky potreby a ktorý je užitočný pre všetkých Európanov".



Česká republika, podobne ako ak ďalšie krajiny ťažiace z politiky súdržnosti (kohézie), dostane podľa jej slov po roku 2020 menej zdrojov než doteraz. Doterajšie informácie naznačujú, že aj pre brexit politika súdržnosti príde o 12 % financovania.



Presnejšie údaje má už o štyri týždne určiť nový vzorec na prepočítanie zdrojov pre kohéziu. Jourová upozornila, že vzorec aj naďalej vychádza z tradičnej metodiky výšky HDP. Ďalšie kritériá, ktoré ešte budú predmetom debát, hovoria o zamestnanosti, najmä mladých ľudí alebo o investíciách do boja proti klimatickým zmenám s vplyvom na životné prostredie .



Novým a už teraz kontroverzným kritériom má byť dodržiavanie pravidiel právneho štátu a rešpektovanie základných hodnôt Únie. Jourová spresnila, že toto špeciálne nariadenie by sa malo objaviť paralelne s finančným nariadením.



"Je to dôležitý krok dopredu, lebo daňoví poplatníci často volajú po tom, aby v štáte, kam idú európske peniaze, bola funkčná justícia, aby sa tam trestali podvody pri verejných zákazkách a svojvoľné rozhodovanie o tom, kam prerozdeľovať tieto peniaze," uviedla.



V európskej tlači sa objavili správy, že budúce eurofondy budú naviazané aj na otázku migračnej politiky. Jourová upozornila, že toto sa ešte nedostalo na pracovný stôl EK, ale bude sa o tom hovoriť. Nesúhlasí s tým, aby sa do vzorca pre kohéziu dostala položka o tom, koľko ktorá krajina prijala migrantov, ale domnieva sa, že kohézna politika, ktorá doťahuje rozdiely medzi krajinami v sociálnej a ekonomickej oblasti, môže pokrývať aj otázku utečencov a žiadateľov o azyl.



Podľa nej v prípade utečencov, ktorí získali právo na azyl, treba pamätať na zvýšenie zdrojov pre ich integráciu do spoločnosti. To znamená, že na to určené peniaze by mali dostávať tie členské krajiny, ktoré integrujú veľké množstvo utečencov. Dodala, že to môže platiť napríklad aj pre integráciu utečencov z Ukrajiny, čo je zaujímavé pre Českú republiku či pre Slovensko.



