JP Morgan a Ford zrušili účasť na investičnej konferencii v Rijáde

Investičný summit v Rijáde obvykle láka manažérov najväčších svetových spoločností a mediálnych organizácií.

New York 15. októbra (TASR) - Riaditeľ veľkobanky JP Morgan & Chase Jamie Dimon a predseda predstavenstva Ford Motor Bill Ford zrušili svoju účasť na konferencii s investormi v Saudskej Arábii. Ide o najnovšie rozhodnutie veľkých zahraničných firiem po zmiznutí saudského novinára Džamála Chášukdžího.



Najnovší krok by mohol zvýšiť tlak na ďalšie americké spoločnosti ako sú Goldman Sachs Group, Mastercard a Bank of America, aby prehodnotili svoje plány na účasť na saudskej konferencii.



JP Morgan ani Ford neuviedli dôvody, pre ktoré sa nezúčastnia na konferencii o budúcnosti investícií v Rijáde koncom tohto mesiaca, a nekomentovali, či je za tým zmiznutý novinár.



Chášukdží, rezident USA a komentátor Washington Post, ktorý kritizoval politiku Rijádu, zmizol 2. októbra po vstupe na saudský konzulát v Istanbule. Turecko verí, že bol zavraždený a jeho telo bolo odstránené. Saudská Arábia to poprela.



Investičný summit v Rijáde obvykle láka manažérov najväčších svetových spoločností a mediálnych organizácií. Ale rýchlo sa stal prostriedkom pre tieto firmy, aby vyjadrili svoje obavy nad zmiznutím Chášukdžího.



Prezident USA Donald Trump pohrozil "prísnym trestom", ak sa ukáže, že Chášukdží bol zabitý na konzuláte, hoci povedal, že pre Washington bude "trestom", keď zastaví vojenské dodávky Rijádu.



Hlavné spravodajské médiá ako CNN, Financial Times, New York Times, CNBC a Bloomberg na konferenciu neprídu. Fox Business Network, povedala v nedeľu (14.10.), že svoju účasť prehodnocuje.



Generálna riaditeľka Uber Technologies Dara Khosrowshahiová, generálny riaditeľ Viacom Bob Bakish a miliardár Steve Case, jeden zo zakladateľov spoločnosti AOL, už oznámili, že do Rijádu nepôjdu.



Goldman Sachs, Mastercard a Bank of America zatiaľ nereagovali na otázky novinárov, či sa na podujatí zúčastnia.



Citigroup a Credit Suisse Group odmietli v nedeľu komentovať svoje plány.



Absencia šéfov významných firiem v oblasti médií a technológií pravdepodobne vrhne tieň na trojdňové podujatie prezývané "Davos v púšti". Stalo sa najväčšou "šou pre investorov", aby podporili reformnú víziu saudského korunného princa Muhammada bin Salmána.