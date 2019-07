J.Richter: K hromadnému prepúšťaniu na Slovensku výrazne nedochádza

Celkovo v prvom polroku tohto roka bolo uskutočnených 2844 výberových konaní, pozvaných bolo 37.680 uchádzačov o zamestnanie.

Bratislava 19. júla (TASR) - V prvom polroku tohto roka nedochádzalo na Slovensku k výraznému hromadnému prepúšťaniu. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) vyčíslil, že v prvom polroku tohto roka počet ohrozených zamestnancov prepustením bol 2246, reálne prepustených však bolo 310. Okrem toho chce so sociálnymi partnermi diskutovať o spôsobe nahlasovania voľných pracovných miest.



"Istá opatrnosť zo strany zamestnávateľov tu je. Reálne nevidím žiadny veľký rozdiel z hľadiska hromadného prepúšťania medzi týmto rokom a vlaňajškom," podotkol v piatok Richter. Možné prepúšťanie hrozí napríklad v oblasti hydinárstva. Richter sa ale neobáva, že sa bude vo veľkom prepúšťať. "Počet ohrozených a počet reálne prepustených bude diametrálne odlišný," očakáva Richter.



Minister práce chce však so sociálnymi partnermi hovoriť o spôsobe nahlasovania voľných pracovných miest. Prax totiž ukazuje, že voľné miesta nahlasujú samotné firmy ale aj agentúry, v evidencii úradov práce sa tak vyskytujú niekedy duplicitne. "Budem mať záujem nájsť riešenie, aby tieto čísla vyjadrovali objektívny stav reálnych voľných pracovných miest, ktoré zamestnávatelia potrebujú obsadiť. Je potrebné odstrániť túto duplicitu," poznamenal Richter.



Problémom je aj spolupráca firiem s úradmi práce, aby voľné miesta obsadili. "Evidujeme 20.668 prípadov, keď zamestnávateľ, ktorý nahlási miesto, nemá záujem spolupracovať s úradom na naplnení tejto požiadavky," priblížil Richter s tým, že jedným z možných dôvodov môže byť aj nezáujem obsadiť miesto domácimi, ale zahraničnými pracovníkmi.



Celkovo v prvom polroku tohto roka bolo uskutočnených 2844 výberových konaní, pozvaných bolo 37.680 uchádzačov o zamestnanie. "Prijatých bolo 1802 uchádzačov, ide o 3,77 % úspešnosť. Je veľmi nízka. Napriek tomu výberové konania budú pokračovať. Budeme mať záujem komunikovať, ponúkať, presviedčať a motivovať," skonštatoval Richter.



Dôvodov, prečo sa nedarí miesta zapĺňať, je podľa rezortu práce viacero. "Zamestnávatelia nemajú záujem okamžite nahlásiť voľné pracovné miesto, a keď ho nahlásia, tak ho nemajú záujem okamžite obsadiť. Reálnosť počtu nahlásených miest nezodpovedá objektivite," priblížil Richter.



Každé štvrté voľné pracovné miesto je duplicitne úradom práce nahlásené. "Takmer 80 % voľných miest, ktoré máme, je zo strany zamestnávateľov nahlásené ako vhodné pre štátnych príslušníkov tretích krajín," upozornil Richter s tým, že takýto vývoj odmieta. "Máme dostatok pracovnej sily aj v požadovanej kvalite, aby sme tieto miesta obsadzovali. Chceme sa držať toho, že sa budú obsadzovať len nedostatkové profesie na základe zoznamu, ktorý sa spracováva každý štvrťrok," je presvedčený Richter. Zamestnávatelia takéto konanie podľa jeho slov zdôvodňujú nedostatočnou kvalifikáciou uchádzačov, preferujú tiež nižšie vekové kategórie, alebo neprijímajú ďalších zamestnancov z dôvodu stratégie výroby, dovoleniek, hoci voľné miesta majú stále nahlásené. Ľudia zase miesta odmietajú kvôli nízkej ponúkanej mzde či prácu na smeny, alebo nemožnosť poskytnutia dopravy do zamestnania.