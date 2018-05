J. Richter: Rakúsky návrh indexácie rodinných prídavkov je neprípustný

Minister práce chce túto tému otvoriť aj na najbližšom rokovaní ministerskej rady krajín Európskej únie (EÚ).

Bratislava 4. mája (TASR) - Rakúsky návrh zákona o zavedení nižších rodinných prídavkov na deti žijúce v zahraničí je podľa ministra práce Jána Richtera neprijateľný. Preto chce túto tému otvoriť aj na najbližšom rokovaní ministerskej rady krajín Európskej únie (EÚ).



"Nie je to otázka, ktorá vznikla z večera do rána. My sme o tejto problematike hovorili na ministerských radách. Ja si myslím, že je začiatkom konca Európskej únie, ak sa začneme deliť. Ak jednotlivé krajiny budú ponúkať riešenia, ktoré sú individuálne pre nich výhodné," vyhlásil vo štvrtok (3.5.) počas výjazdového rokovania vlády vo Vranove nad Topľou Richter. Upozornil na to, že všetci ako občania EÚ majú rovnaké práva. "Máme voľný pohyb tovaru, voľný pohyb osôb. Naši občania, ktorí trvalo a legálne pracujú v Rakúsku, odvádzajú také isté odvody ako domáci, preto z toho titulu im prináležia všetky benefity ako Rakúšanom. To znamená, dnes robiť rozdiely, že budeme indexovať nákladovosť na Slovensku a v Rakúsku, to je absolútne neprípustné. Myslím si, že to je veľmi vážny rozkol, ktorý by mohol v EÚ nastať," tvrdí Richter.



Podľa neho je ale dôležité, že voči tomuto kroku Rakúska sa postavili viaceré krajiny. "Je dôležité, že V4 drží pohromade, baltské krajiny, pridali sa k nám Belgičania, Španieli, Portugalci, Taliani. Pri takomto nesúhlase takéhoto počtu krajín EÚ si myslím, že nie je možné, aby táto otázka prešla. Som rád, že sa tým zaoberá aj Európsky parlament a na najbližšej rade ministrov sa budeme touto otázkou zaoberať," avizoval Richter.



Rakúska vláda predstavila návrh zákona, ktorým sa majú rodinné prídavky pre rodičov pracujúcich v Rakúsku s platnosťou od roku 2019 prispôsobiť výške životných nákladov v domovských krajinách. Tamojšia vláda očakáva, že tým ušetrí viac než 100 miliónov eur.