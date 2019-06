J. Solík: Podnikatelia nenahlasujú kategóriu práce

Podnikateľom teda zostáva posledný pracovný deň na to, aby nahlásili svojich zamestnancov na Úrad verejného zdravotníctva.

Bratislava 28. júna (TASR) - Zamestnávatelia majú povinnosť do 30. 6. 2019 elektronicky oznámiť údaje o zamestnancoch, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie. Hlásenie môžu odoslať emailom priamo na Úrad verejného zdravotníctva alebo ho poslať cez slovensko.sk. Sankcia za nesplnenie povinnosti je od 150 eur až do 20.000 eur.



Podnikateľom teda zostáva posledný pracovný deň na to, aby nahlásili svojich zamestnancov na Úrad verejného zdravotníctva. Ide o zamestnancov, ktorí sú zaradení v 2. kategórii práce. Znamená to, že podnikateľ musí posúdiť pracovisko z hľadiska zdravotných rizík a podľa toho zaradiť zamestnancov do štyroch kategórií.



Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) cez anketu v aplikácii BiznisInfo zistilo, že väčšina podnikateľov, až 55 %, vôbec netuší, že má túto povinnosť. Iba necelá tretina podnikateľov už hlásenie odoslala. Nájdu sa aj takí, ktorí sa rozhodli ignorovať oznamovanie druhej kategórie práce.



"Zaraďovanie zamestnancov do 2. kategórie práce nie je jednoduché a ide o ďalšiu zbytočnú byrokratickú záťaž. Neexistuje žiadne praktické usmernenie, ktoré povolania patria do tejto kategórie. Každý zamestnávateľ si to musí zistiť sám alebo využiť služby konzultantov. Dá sa však povedať, že kancelárska práca môže byť zaradená v 1. alebo 2. kategórii práce v závislosti od konkrétnych charakteristík a dĺžky úväzku. Nahlasovacia povinnosť teda postihuje veľkú časť podnikateľov," zdôrazňuje Ján Solík zo Združenie mladých podnikateľov Slovenska.



Podľa neho aj tieto výsledky ukazujú, že ak sa ročne mení približne 400 právnych predpisov, tak tieto zmeny podnikatelia jednoducho nestíhajú sledovať.