JTRE pripravuje druhú fázu EPERIE Foto: Miro Pochyba

EPERIA SHOPPING MALL

Dvojpodlažné moderné regionálne nákupné centrum s celkovou prenajímateľnou plochou 22 000 m2 postavil developer JTRE už v existujúcej obchodnej zóne na prešovskom sídlisku Sekčov. Nová módna adresa s celkovou investíciou 50 mil. eur. otvorila svoje brány prvým návštevníkom minulý rok v novembri. Nadčasová a moderná architektúra nákupného centra pochádza z dielne architektonického tímu DKLN. EPERIA prináša do Prešova stovku obchodov a renomované módne značky ako napríklad H&M, C&A, Lindex, New Yorker, A3 sport, Exi Sport či CCC. Nechýba nový koncept potravín Fresh Supermarket, či dodatkový zákaznícky servis a služby food court, nový kulinársky a reštauračný zámer. Svoje miesto tu majú kaviarne a rôzne gastro prevádzky, medzi inými Café Dias, kubánsky bar La Cubanita, Sedliacky dvor alebo úplne nový reštauračný koncept Šariš. Návštevníci môžu využívať tiež užitočné služby pošty, mobilných operátorov - Telekomu, Orangeu a O2 a finančné služby Slovenskej sporiteľne či Tatra banky. Dominantu EPERIE tvorí centrálne námestie otvorené cez dve podlažia, ktoré poskytuje priestor pre príležitostné kultúrne a verejné podujatia, aktivity pre deti a veľa iných atrakcií na načerpanie dobrej nálady, inšpirácie a strávenie príjemných chvíľ s rodinou. Zákazníkom je tiež k dispozícii vnútorné parkovisko s kapacitou 199 miest a vonkajšie s 369 miestami. EPERIA myslí aj na cyklistov a vyznávačov moderného mestského životného štýlu a je bezbariérová. Bezplatná wifi je samozrejmosťou. Otváracie hodiny každý deň od 9:00 do 21:00 h.

Bratislava 13. apríla (OTS) - Okrem ďalších pracovných príležitostí prinesie rozšírenie prenajímateľnej plochy o 8 500 štvorcových metrov na 3 nadzemných podlažiach.Expanziu známej a medzi zákazníkmi obľúbenej EPERIE zrealizuje spoločnosť JTRE, ktorá stojí za projektom už od jeho prvej fázy. „“, objasnila dodal, že projekt je už v prípravnej fáze. Bližšie informácie, ako aj vizualizácie novej budovy a jej okolia, budú známe už čoskoro. Uvažovaný termín začiatku výstavby je už v priebehu budúceho roka.Novootvorenú EPERIU počas prvých dní navštívilo viac ako 70 tisíc návštevníkov a do konca januára ich bolo až neuveriteľných 650 tisíc. „“ hovorí, predseda predstavenstva VSV Consulting, a.s., ktorého 100-percentným akcionárom je realitný fond NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Ako ďalej uviedol vlastník centra už jestvujúci mix prevádzok zameraných predovšetkým na módu a štýl by mali posilniť kiná, interiérový detský kútik, posilňovňa a najväčšia predajňa so športovými potrebami. V najbližších dňoch sú naplánované intenzívne rokovania s nájomcami, ktorým sa nemohlo vyhovieť z kapacitných dôvodov. V súčasnosti je projekt obsadený na 95%. Svoje prevádzky už potvrdili Slovenská pošta, Tchibo, Cipo & Baxx. Zvyšné priestory obsadia nové módne odevné značky. Rozšírením prenajímateľnej plochy splní EPERIA sny svojim zákazníkom a potvrdí tak svoju pozíciu prvého štýlového a obľúbeného regionálneho obchodného centra v Prešove.Za zmienku stojí, že EPERIA Shopping Mall bude po skončení procesu certifikácie jedinou budovou s medzinárodným ekologickým certifikátom BREEAM na území krajského mesta. O kvalite stavby svedčí nedávno udelené ocenenie za vysokú kvalitu realizácie od Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska na 23. ročníku celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2017.