Juan Guaidó plánuje opäť otvoriť ropný sektor súkromným firmám

Houston 13. marca (TASR) - Predseda venezuelského Národného zhromaždenia a líder opozície Juan Guaidó plánuje výrazné zmeny v ťažobnom sektore. Zatiaľ čo za vlády bývalého prezidenta Huga Cháveza bol sektor energetiky zoštátnený, Guaidó chce posilniť pozíciu súkromných firiem v ropných projektoch a obmedziť pozíciu štátneho koncernu PDVSA. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa Guaidóa, ktorý sa pred necelými dvoma mesiacmi vyhlásil za dočasného prezidenta a usiluje sa ukončiť pôsobenie Nicolása Madura vo funkcii hlavy štátu, je návrat ropného sektora do súkromných rúk nevyhnutný, ak má Venezuela odvrátiť kolaps energetického priemyslu. Ropa sa na príjmoch juhoamerickej krajiny z exportu podieľa až 90 %, produkcia však klesla na najnižšiu úroveň za posledných 70 rokov.



"Musíme zmeniť súčasný model. Potrebujeme ropný sektor otvoriť súkromným investíciám," povedal Ricardo Hausmann, Guaidóov zástupca v Medziamerickej rozvojovej banke, na energetickej konferencii v Houstone. Ako dodal, úloha PDVSA musí byť limitovaná, už pre jej finančné a prevádzkové problémy. Firma sa k týmto návrhom nevyjadrila.



Je možné, že tento návrh podporí Madurove tvrdenia, že Guaidó je bábkou v rukách zahraničia. Nemalo by to však oslabiť jeho podporu zo strany verejnosti. Väčšina obyvateľov Venezuely je totiž už unavená po rokoch hyperinflácie a nedostatku základných produktov, ako sú potraviny a lieky.



Zatiaľ sú to však len plány, keďže Maduro zostáva pri moci. Aj keď už zhruba 50 vlád uznalo za prezidenta krajiny Guaidóa, Maduro naďalej kontroluje armádu a ropné ložiská.