Juncker: Eurokomisia podá v rámci WTO sťažnosť na USA aj na Čínu

Brusel 1. júna (TASR) - Európska komisia (EK) podá v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sťažnosť nielen na USA, ale aj Čínu, povedal predseda komisie Jean-Claude Juncker pre nemecké médiá.



"Sťažujeme sa v rámci Svetovej obchodnej organizácie na USA pre clá, ale zároveň aj na čínske porušovanie práv duševného vlastníctva európskych firiem," povedal Juncker v rozhovore pre RedaktionsNetzwerks Deutschland. Zároveň poprel, že EÚ naraz nezvládne obchodný konflikt s USA aj Čínou. "Kto si to myslí, podceňuje Európu."



Juncker sa na budúcotýždňovom summite skupiny G7 v Kanade stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a bude s ním diskutovať o rozhodnutí Washingtonu zaviesť clá na dovoz ocele a hliníka.



EÚ ešte v piatok podá sťažnosť v rámci WTO na americké clá

Európska únia (EÚ) ešte v piatok podá v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sťažnosť týkajúcu sa ciel USA na dovoz európskej ocele a hliníka.



"Európska únia musí jednoznačne brániť svoje záujmy," povedala šéfka diplomacie EÚ a podpredsedníčka Európskej komisie (EK) Federica Mogheriniová v Bruseli. Únia v reakcii na opatrenia Washingtonu tiež prijme dodatočné clá na množstvo tovarov z USA. To však podľa Mogheriniovej neznamená, že USA "nie sú naším najbližším partnerom, priateľom a spojencom, to sa nemení".



USA s platnosťou od piatka zaviedli trestné clá na dovoz ocele a hliníka z EÚ, Mexika a Kanady. Odvetné clá EÚ sa podľa zoznamu, ktorý už bol predložený WTO, budú týkať takých amerických produktov, ako sú napríklad whisky, motoriek, arašidového masla, džínsov alebo tabakových výrobkov. Dotkne sa to aj oceliarskych výrobkov, lodí a člnov. Plánované dodatočné clá budú mať jednotnú výšku 25 %, ale zavedené budú najskôr od 20. júna.