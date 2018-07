Juncker: EÚ stojí na rokovaniach o brexite pevne za Írskom

Predseda Európskej komisie to povedal v prejave v Európskom parlamente v utorok, na začiatku rozhodujúceho týždňa pre britskú premiérku Theresu Mayovú.

Štrasburg 4. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) stojí na rokovaniach o brexite pevne za Írskom. Vyhlásil to predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker, tesne pred krízovou schôdzkou britskej vlády, na ktorej by sa kľúčoví ministri mali dohodnúť na tzv. bielej knihe, teda na oficiálnom návrhu obchodných vzťahov s blokom a režime na hraniciach s Írskom.



Juncker to povedal v prejave v Európskom parlamente (EP) v utorok (3.7.), na začiatku rozhodujúceho týždňa pre britskú premiérku Theresu Mayovú. Tá v piatok (6.7.) zhromaždí svojich kľúčových ministrov, aby dospeli k spoločnej pozícii, ktorú predložia Bruselu.



"Čakali sme niekoľko mesiacov na bielu knihu z Downing Street 10 (úradu vlády) a budeme ju analyzovať na základe jej hodnôt," povedal Juncker s odvolaním sa na očakávaný návrh vlády premiérky Mayovej.



"Chcem však povedať, že nebudeme akceptovať izoláciu írskej otázky, aby nezostala jedinou nevyriešenou otázkou na konci rokovaní," povedal.



"My všetci sme Íri," uzavrel bývalý luxemburský premiér Juncker.



Jeho komentáre odrážajú odmietavý postoj EÚ k pokračovaniu rokovaní o obchode, kým sa nepodarí vyriešiť kľúčovú otázku, a to ako sa vyhnúť hraničným kontrolám medzi britskou provinciou Severné Írskom a členským štátom EÚ - Írskom po brexite.



Prezident EÚ Donald Tusk tiež vyzval Mayovú, aby predložila svoj návrh. Vyjednávači Únie predstavili svoju víziu budúcich obchodných vzťahov ešte v marci a odvtedy čakajú na návrh Londýna.



"Teraz očakávame bielu knihu Spojeného kráľovstva a veľmi dúfame, že prinesie potrebnú jasnosť, realizmus a impulz," povedal Tusk poslancom EP.



Tusk sa zhodol s Junckerom, že musí priniesť uspokojivú odpoveď na írsku otázku.



"Čím skôr budeme mať presný britský návrh o írskych hraniciach, tým lepšia bude príležitosť dokončiť rokovania o brexite v tomto roku," povedal.



Pred piatkovým zasadaním kabinetu sa Mayová stretla v utorok (3.7.) s holandským premiérom Markom Rutteom a vo štvrtok (5.7.) ju čaká schôdzka s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.