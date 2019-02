Južná Kórea obnovila dovoz iránskej ropy, výrazne zvýšila import z USA

Ázijská krajina patrí medzi najväčších zákazníkov Iránu. V januári minulého roka doviezla vyše 950.000 ton iránskej ropy. Po obnovení dovozu v januári tohto roka to však bolo len 227.941 ton.

Soul 15. februára (TASR) - Po štyroch mesiacoch obnovila Južná Kórea v januári dovoz iránskej ropy. Objem dovozu bol však nízky, v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka o vyše tri štvrtiny nižší.



Južná Kórea, ktorá je piatym najväčším dovozcom ropy na svete, získala v novembri, keď USA začali uplatňovať sankcie voči iránskemu ropnému sektoru, výnimku na dovoz ropy z blízkovýchodnej krajiny. Dovoz zastavila už skôr, ale ani po získaní výnimky ho neobnovila. Pre tento krok sa rozhodla až od roku 2019.



Celkovo doviezla Južná Kórea v januári približne 12,5 milióna ton ropy, čo predstavuje 2,94 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka je to takmer o 6 % menej. Znížil sa aj dovoz zo Saudskej Arábie, ktorá patrí ku krajinám s najvýraznejším poklesom produkcie v rámci dohody OPEC o znižovaní ťažby. Dovoz zo Saudskej Arábie do Južnej Kórey klesol o 4,8 %.



K obratu ale došlo pri americkej rope. V jej prípade Soul zvýšil dovoz v januári takmer trojnásobne na 1,12 milióna ton. V januári minulého roka doviezla Južná Kórea z USA približne 394.330 ton.