K. Ai: Ázii bude patriť 21. storočie, no aj EÚ a USA môžu z toho ťažiť

Riaditeľ Japonského inštitútu medzinárodných vzťahov Koichi Ai uviedol, že význam USA a EÚ nemusí klesnúť, pokiaľ dotiahnu do konca obchodnú dohodu Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo.

Bratislava 25. mája (TASR) - Ázia bude v 21. storočí motorom svetovej ekonomiky, najmä vďaka rýchlemu rastu Číny a Indie. Význam USA a EÚ nemusí klesnúť, pokiaľ dotiahnu do úspešného konca svoju obchodnú dohodu Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP). V rozhovore pre TASR to povedal riaditeľ Japonského inštitútu medzinárodných vzťahov Koichi Ai počas bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2018 Bratislava Forum.



„Táto dohoda by mohla byť výhodná pre obe strany. EÚ je dôležitý trh. Bol som vo vyjednávacom tíme dohody Japonsko-EÚ. Táto dohoda vytvorí najväčšiu zónu voľného obchodu na svete. TTIP bude mať potom ešte väčší zmysel, pretože by prakticky prepojila tri najväčšie ekonomické celky na svete. Výsledkom by bol ďalší impulz pre vzájomný obchod v prospech všetkých troch strán,“ vysvetlil Ai.



Dohoda EÚ-Japonsko je v procese ratifikácie a mala by vstúpiť do platnosti v roku 2019 ešte pred spustením brexitu. „EÚ je pre japonské firmy veľký trh a môže získať z voľného prístupu naň. Platí to aj naopak. Úspora nie je len v odstránení ciel, ale aj rôznych regulácií a iných obmedzení pre jednotlivé produkty. Pre mnohé európske firmy to bude novinka, pretože isté časti japonského trhu v minulosti pre ne neboli otvorené. Pravidlá vzájomného obchodu, ktoré ustanovila dohoda, sú veľmi podrobné a výhodné pre obe strany,“ tvrdí Ai, ktorý vidí priestor pre európske firmy v krajine vychádzajúceho slnka najmä v potravinárstve.



„Po prvý raz sa v Japonsku začnú používať pojmy geografického pôvodu produktov. To je bežné v EÚ, no u nás ide o novinku. Pre európske produkty je to výhoda, pretože to pomôže ich predaju v Japonsku,“ dodal Ai.